Bilan sanitaire de la canicule – On a retenu la leçon de 2003: cet été est moins meurtrier Hôpitaux, centres de soins et autorités se félicitent d’une application rigoureuse du Plan canicule vaudois. Les gestes qui sauvent seraient pris plus au sérieux. Thibault Nieuwe Weme

Bain de chaleur le 8 juillet 2023 à Vevey. Les périodes de canicule de cet été n’ont pas engendré de problème de santé publique. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Ça y est, c’est enfin le decrescendo. Alors que MétéoSuisse prévoit une baisse significative des températures dès samedi, l’État de Vaud a levé les Plans canicule des institutions sociosanitaires et des communes à partir de vendredi soir. «Mais la vigilance reste de mise, le retour à des températures plus clémentes, voire plus fraîches, n’excluant pas des problèmes de santé consécutifs à l’exposition aux fortes chaleurs de ces derniers jours», met en garde le Canton.