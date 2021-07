Nouveauté discographique – Billie Eilish va bien et le dit avec les larmes L’Américaine qui a cumulé prix et records est de retour avec un deuxième album toujours très intimiste. Rocco Zacheo

La chanteuse américaine Billie Eilish publie «Happier Than Ever». Amazon

Elle a écrit le journal intime le plus écouté de l’histoire de la musique. Ses récits personnels servis sans grande pudeur ont armé un album, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» que la planète a consommé sans retenue. Un détour par les chiffres des plateformes streaming donne la mesure du phénomène et le vertige qui va avec: ses chansons les plus percutantes ont cumulé des milliards de clics, aux côtés de celles de mastodontes comme Drake, J. Balvin et The Weeknd. Bref, en deux ans, Billie Eilish a enfoncé toutes les portes qui mènent à la gloire, en raflant au passage des Grammy et des Brit Awards par grosses poignées. Voilà pour le premier épisode.

Le deuxième, le voici. Ce 30 juillet, Billie Eilish réapparaît urbi et orbi pour annoncer qu’elle n’a jamais été aussi heureuse. Faut-il croire à ce «Happier Than Ever»? La pochette, où on la découvre dans un look bouleversé – cheveux décolorés, pose pour magazines de mode – ment sur la marchandise: une larme coule sur le visage glacé. Quant aux contenus, on ne peut que les deviner à travers les trois singles parus en amont. À peine plus construites, ces pépites noires racontent notre temps trouble et la vie tout aussi inquiète de l’artiste. D’autres records vont tomber…

