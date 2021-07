C’est vous qui le dites 12 juillet - Biodiversité, chiens en liberté, Covid-19

Biodiversité

Lenteur et résistance à la nouveauté

À propos de l’article intitulé «Havres de biodiversité, les talus routiers sont choyés» («24 heures» du 9 juillet 2021).

Abandon des désherbants, une seule fauche par année, et le plus tard possible, évacuation du foin ainsi obtenu, et tout cela sans augmentation des coûts pour le Canton. Fort bien, mais: pourquoi seulement maintenant? Ces mesures sont exactement celles que Pro Natura Vaud demande depuis au moins trente ans.

Pas possible, nous disait-on. Récemment, je suis tombé sur un article datant de 1945, dans lequel l’ornithologue et écrivain Paul Géroudet faisait – déjà – une critique tout à fait pertinente des travaux de canalisation des cours d’eau, qui à l’époque en était à ses débuts.