Ce lundi, les dix jeunes pygargues à queue blanche nés ce printemps ont quitté la volière des Aigles du Léman, à Sciez (Haute-Savoie). Ici, l’un d’eux au moment où il prend son envol LES AIGLES DU LEMAN

On nous avait avertis, pour prévenir toute déception le cas échéant. Une fois leur volière ouverte, les aiglons attendraient peut-être des heures avant d’en sortir. Voire ne mettraient même pas le bout du bec dehors de la journée. Le temps de s’assurer que cette liberté qui leur est offerte sur un plateau ne recèle aucun piège, et que les humains venus leur en ouvrir grandes les portes ne leur veulent aucun mal.

Pourtant, à peine quelques minutes après l’ouverture de la volière, ce lundi en début de matinée, un premier jeune pygargue à queue blanche prend son envol. Tellement vite que beaucoup des personnes venues assister à cette «cérémonie du relâché» – organisée lundi matin par le parc animalier des Aigles du Léman. à Sciez, en Haute-Savoie – n’ont pas eu le temps de le voir.

Un résultat inespéré

Un deuxième suit son exemple une trentaine de minutes plus tard. Tous deux partent rapidement hors de vue du public, par-delà les arbres, en direction du lac. Puis, peu après dix heures, trois autres s’en vont dans les airs, vers cette nouvelle vie sauvage qui les attend. Avant la fin de la matinée, huit des dix aiglons nés ce printemps – cinq mâles et cinq femelles – ont pris leur envol. Le dernier a quitté la volière vers 16 h.

Un résultat inespéré qui confirme le succès du programme de réintroduction du plus grand aigle d’Europe, qui avait disparu du bassin lémanique il y a 130 ans, victime d’une extermination systématique. Après quatre premiers individus relâchés l’an dernier, ces dix nouveaux aiglons semblent bien partis eux aussi pour reconquérir le monde. À part un des pygargues de la première volée abattu et mutilé en Allemagne en avril dernier, les trois autres se portent bien. L’un d’eux est allé jusqu’en Norvège, un autre est en Europe de l’Est et le troisième, après un périple dans le nord de l’Allemagne et en Pologne, est actuellement en Autriche.

Tous sont suivis grâce à des balises GPS offertes par des sponsors. Jacques-Olivier Travers, le fondateur des Aigles du Léman, ne boude pas son plaisir: «Un tel taux de survie prouve que notre méthode de réintroduction, qui leur permet de s’émanciper au rythme où ils veulent, est un succès.»

Certains des aiglons ont déjà volé à plus de quatre kilomètres de distance, une belle performance pour leur premier jour de liberté. LES AIGLES DU LEMAN

Hormis d’indispensables soins et manipulations, comme pour la pose de bagues d’identification, les contacts avec les humains sont limités au strict minimum. Cela afin d’éviter toute imprégnation qui pourrait compromettre le retour des aiglons à la vie sauvage. Les dix couples reproducteurs du programme élèvent leurs oisillons eux-mêmes. Le but étant que ceux-ci développent une mémoire philopatrique, qui leur permettra de revenir sur le lieu de leur naissance quand ils seront en âge de se reproduire

Après quelque temps, les aiglons sont placés dans des volières voisines de celles de leurs parents, qui peuvent continuer de les nourrir à travers un grillage. Puis, le dernier mois avant d’être relâchés, les jeunes sont tous mis ensemble dans une grande volière à part, où ils apprennent à se nourrir eux-mêmes. C’est de celle-ci que la nouvelle volée a été libérée ce lundi.

Explorations précoces

Les dix aiglons ont tout de suite commencé à explorer les environs. «Certains ont déjà volé jusqu’à 4 km de distance, c’est incroyable! se réjouit, Jacques-Olivier Travers. L’an dernier, ils n’étaient pas allés aussi loin dès le premier jour.» Avant de pousser leurs explorations plus loin, ils reviendront régulièrement vers les volières de leurs parents, pour se rassurer ou se nourrir.

«C’est un pur bonheur de voir ces petits qu’on connaît depuis leur naissance prendre leur envol.» Eva Meyrier, biologiste responsable du programme de réintroduction

Une trentaine de personnes sont venues assister à cette «cérémonie», dont des représentants des communes, entreprises et autres parcs animaliers ayant sponsorisé les balises GPS. Ainsi que des passionnés d’ornithologie, parmi lesquels le garde cantonal de la faune genevoise, Gottlieb Dändliker, qui suit le programme depuis son lancement. Jacques-Olivier Travers a d’ailleurs salué son rôle pour faire accepter cette réintroduction du côté suisse de la frontière, que les aigles franchissent allègrement.

Pour le personnel des Aigles du Léman, le moment était émouvant: «C’est un pur bonheur de voir ces petits qu’on connaît depuis leur naissance prendre leur envol, et en même temps, d’être témoins du retour d’une espèce disparue», confie Eva Meyrier, la biologiste responsable du programme. En tout, 85 pygargues à queue blanche devraient être relâchés d’ici à 2030. Avec ces dix nouveaux individus, le programme passe vraiment à la vitesse supérieure.

