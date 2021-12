L’invité - Biométrie: état policier ou technologie à notre service?

Nous connaissons toutes et tous les technologies biométriques, par exemple quand notre téléphone reconnaît notre visage ou nos empreintes digitales avant de s’enclencher. Pourtant, ceci n’est qu’un pâle reflet de ce que ces procédés peuvent produire. Les avancées en reconnaissance d’individus (faciale, de la démarche, des empreintes digitales ou vocales, etc.), couplées à des bases de données toujours plus volumineuses sur les personnes, ont créé une nouvelle situation qui, si elle n’est pas encadrée, pourrait finir par enfreindre gravement nos libertés individuelles.

Des outils qui permettent d’identifier des personnes dans des endroits publics, mais aussi dans le cadre d’entreprises ou de zones commerciales, et de suivre leurs mouvements, sont maintenant au point. Ils peuvent être livrés clés en main par des sociétés privées. Ces technologies permettent de faire des regroupements par profils psychologiques, sociaux ou économiques, et donc d’identifier et de classer ces personnes dans le but d’exercer sur elles une influence ou un contrôle. Ceci n’est pas de la science-fiction, mais déjà bien en place dans certains pays. Ces techniques sont à disposition des polices et autres organismes. Plusieurs en ont déjà fait l’acquisition. Pensez à la Chine et au «crédit social» pour constater que nous y sommes déjà.

«Ces technologies présentent de grands risques de discrimination ou de surveillance de masse. Elles menacent la liberté individuelle et les droits fondamentaux.»

Ces technologies peuvent assurément rendre de grands services pour renforcer la sécurité, identifier des personnes, contrôler des accès et des transactions, ou combattre la fraude et clarifier des crimes. Cependant elles présentent également de grands risques de discrimination ou de surveillance de masse. Elles menacent la liberté individuelle et les droits fondamentaux.

Au centre des préoccupations sécuritaires par exemple, réside le danger de piratage et de protection des données collectées. Alors que ces instruments ne sont pas pensés pour nous, la manière dont la donnée est produite, stockée, comparée et possiblement regroupée à d’autres sources peut avoir de lourdes conséquences. Elle soulève des préoccupations sur la frontière floue entre vie privée et sécurité, ainsi qu’entre sécurité et surveillance.

Garde-fous nécessaires

Plusieurs initiatives dans le monde sont en cours pour mieux encadrer ces technologies. Le Parlement européen a par exemple déjà voté un moratoire, empêchant la police d’utiliser des systèmes de reconnaissance faciale tant qu’un cadre n’aura pas été défini.

En Suisse aussi, nous avons besoin d’un garde-fou et de règles claires pour en garantir une utilisation adéquate et proportionnée. Le parlement a voté en 2020 une révision de la loi sur la Protection des données (LPD) afin de protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes. L’élaboration en cours de son ordonnance d’application est une première occasion de faire un pas en avant. Ne la ratons pas!

Une personne peut toujours changer son mot de passe, mais pas ses empreintes.

Lawrence Ullmann Afficher plus Membre du groupe de réflexion Vert’libéral sur le digital

