Expo nature – Birdlife ne marche pas sur des œufs Le centre-nature à La Sauge consacre sa nouvelle exposition aux multiples différences qui caractérisent les nids et les œufs. Frédéric Ravussin

Parmi les nids exposés, la «boule» douillette de la grive musicienne. BirdLife – DR

Aux abords du centre-nature Birdlife de La Sauge, à Cudrefin ce ne sont pas moins de 200 espèces d’oiseaux qui sont observables. De la petite rousserolle effarvatte qui niche dans les roselières à l’imposant milan royal qui plane dans le ciel, en passant par le scintillant martin-pêcheur, emblématique du lieu. Une variété qui justifie largement la mise sur pied de l’exposition bilingue qui leur est dédiée pour cette 22e saison qui a démarré le 5 mars dernier.

Impressionnante diversité

Sous le titre «Oiseaux de tous les records», le centre se penche en particulier sur deux aspects de la vie des oiseaux: leurs nids et leurs œufs. Ou plus exactement l’impressionnante diversité qui les caractérise.

Lieu interactif et conçu pour les familles, le centre Birdlife n’a cependant pas manqué d’élargir la thématique via un quiz vrai/faux en quatre catégories. De quoi à la fois parfaire ses connaissances, s’amuser et… tordre le cou à certaines légendes urbaines ou rurales.

Légendes rurales

Un exemple? Autrefois, le chant du pinson des arbres (l’oiseau le plus présent en Suisse aujourd’hui) était annonciateur de pluie: cette croyance est-elle avérée? «Non, mais elle s’explique par le fait que cette espèce chante beaucoup et, contrairement à la plupart des autres, même en cas de mauvais temps», répond la directrice Mélanie Tissot.

Au cœur de cette expo, différents nids sont donc présentés. Du plus spartiate au plus sophistiqué. Autrement dit: des quelques branches disposées à même le sol par le vanneau huppé à l’incroyable tissage de foin formant une boule fermée que la rémiz penduline accroche à une branche.

Quant aux pontes, outre le fait de juxtaposer le minuscule œuf du troglodyte mignon et celui, énorme, de l’autruche, le centre-nature de La Sauge révèle pour quelles raisons ils diffèrent les uns des autres. «Celui du guillemot de Troïl a la forme d’une poire, parce que cet oiseau marin pond dans des falaises et qu’il faut éviter que l’œuf ne roule.»

Animations diverses

En plus de cette expo, le centre propose diverses animations pour petits et grands tout au long de la saison. Et le dernier week-end de juin, une exposition des aquarelles du peintre naturalistes yverdonnois Laurent Willenegger est au programme. Particularité: l’intégralité de la recette de la vente de ses œuvres ira au centre-nature. Enfin, si le site ne sera plus ouvert le mardi, un concept «early bird» permettra à ceux qui le désirent, sur réservation, d’accéder aux postes d’observation avant même les premières lumières de l’aube.

