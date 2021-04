Coup d’État en Birmanie – Deux bases militaires ont été attaquées à la roquette Des projectiles ont été tirés jeudi sur les bases de Magway et de Meikhtila, dans le centre du pays. Il n’y a pas eu de blessé, selon l’armée birmane.

L’attaque à la roquette n’a pas été revendiquée. (Photo d’illustration) AFP

Deux bases aériennes ont été attaquées à la roquette jeudi en Birmanie. Le pays est en proie aux violences depuis le coup d’État du 1er février qui a renversé Aung San Suu Kyi.

Des roquettes ont été tirées sur les bases de Magway et de Meikhtila dans le centre, sans faire de blessé, d’après l’armée birmane. L’attaque n’a pas été revendiquée et «les forces de sécurité enquêtent pour poursuivre les auteurs de ces actes», a précisé lors d’un point presse le capitaine Aye Thazin Myint.

La Birmanie est secouée par une vague de manifestations et une campagne de désobéissance civile depuis le putsch. Les tensions entre les militaires et certains groupes ethniques se sont aussi intensifiées.

Des incidents ont notamment éclaté près de la frontière thaïlandaise dans le sud-est entre l’armée et un des principaux groupes rebelles, l’Union nationale Karen (KNU).

Frappes aériennes

De nouvelles frappes aériennes ont été déclenchées jeudi après-midi dans cette zone, d’après le gouverneur de la province thaïlandaise frontalière de Mae Hong Son, Sithichai Jindaluang.

Plus de 24’000 civils ont été déplacés à la suite des violences dans cette région, d’après des ONG locales. Des affrontements ont également eu lieu dans l’extrême nord entre les militaires et une autre faction ethnique, l’Armée pour l’indépendance kachin (KIA).

Depuis l’indépendance de la Birmanie en 1948, de nombreuses factions ethniques sont en conflit avec le gouvernement central pour obtenir plus d’autonomie, l’accès aux nombreuses richesses naturelles ou une part du lucratif trafic de drogue.

Accord de cessez-le-feu

Les militaires avaient conclu ces dernières années un accord national de cessez-le-feu (ANC) avec dix d’entre elles, dont la KNU. Mais, depuis le coup d’État, plusieurs ont repris les armes, condamnant la sanglante répression orchestrée par la junte à l’encontre de ses opposants.

Près de 760 civils sont tombés sous les balles de la police et de l’armée ces trois derniers mois, d’après l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP).

La junte, qui considère cette ONG comme une organisation illégale, fait état d’un bilan beaucoup moins lourd (258 morts au 15 avril), qualifiant les manifestants d’«émeutiers» se livrant à «des actes de terrorisme».

Leader de la contestation inculpé

Les généraux poursuivent leur riposte sur le terrain judiciaire. L’un des leaders de la contestation, Wai Moe Naing, arrêté le 15 avril, a été inculpé de meurtre et de trahison.

Son groupe est lié à plusieurs explosions de «grenades artisanales» à Monywa (centre) et «a torturé et tué brutalement deux agents de police», a assuré le journal d’État Global New Light of Myanmar.

Un contestataire a par ailleurs été condamné à mort jeudi par un tribunal militaire pour avoir volé un officier de l’armée et tué un civil, d’après les médias d’État. Dix-neuf autres personnes ont déjà été condamnées à la peine capitale dans le cadre de cette affaire.

ATS

