Enquête administrative bouclée – Bizutages au sein de Champ-Dollon: gardiens sanctionnés La plupart des fonctionnaires sous enquête écopent de sanctions disciplinaires. Certains s’opposent à la punition de la direction, d’autres jettent l’éponge. Fedele Mendicino

Les faits ont eu lieu en 2017 et 2018 à l’intérieur de la prison de Champ-Dollon. Laurent Guiraud

Une quinzaine de gardiens se sont retrouvés l’an dernier sous enquête administrative après deux bizutages survenus à Champ-Dollon en septembre 2017 et en avril 2018. Selon nos renseignements, la direction de la prison a sanctionné la plupart d’entre eux à la fin du mois de mai. En fonction de leur rôle et de leur statut hiérarchique, une majorité écope de blâmes. La hiérarchie a également opté pour un simple avertissement formel ou des services hors tours (des heures de travail non payées).