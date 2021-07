Editorial – Euro 2020, une Suisse héroïque - «Black, Blancs, Balkans»

Le sport et le nationalisme ont rarement fait bon ménage. Le sport et le patriotisme, oui. La Nati nous a offert des frissons et des larmes. Il est tout de même rare de voir un pays dont ses régions linguistiques lorgnent culturellement sur leur grand voisin frontalier respectif s’unir autant pour célébrer la victoire. Il n’y a rien qui n’avait pareillement réussi à faire klaxonner dans les rues et places de toute la Suisse, de Saint-François à Plainpalais, en passant par la Langstrasse zurichoise ou la Piazza della Riforma luganaise.

Amener deux champions du monde jusqu’aux tirs au but doit rendre fiers. En perdant malgré un Yann Sommer héroïque, on évite que certains clichés continuent. Malgré la proximité du calendrier, la victoire contre le Goliath tricolore n’avait pas à être politisée en l’amalgamant, comme l’ont fait certains, au non à un accord-cadre avec l’Union européenne ou aux avions français et à la gloriole diplomatique de l’accueil des présidents russe et américain à Genève. Sous le prétexte d’une Suisse qui retrouverait la force de son identité via sa seule souveraineté et indépendance, loin de ses cousins.

«On n’est pas sûr que Xhaka ait épinglé un poster géant de Blocher sur les murs de sa chambre.»

La victoire de la Nati sur la France et la défaite face à l’Espagne n’ont tenu qu’à un fil, et c’est cela la beauté du sport et de ses glorieuses incertitudes. Quelques jours auparavant, après le camouflet italien, il fallait pourtant voir certains s’égosiller pour dénoncer cette fameuse bande de «segundos» «Black, Blancs, Balkans» et les vouer aux gémonies d’une nonchalance bien «pas de chez nous», incapable de s’intégrer à notre nation de bras noueux travailleurs. Si les boucs émissaires d’hier sont des héros aujourd’hui, on n’est pas sûr que Xhaka ait pour autant épinglé un poster géant de Blocher sur les murs de sa chambre.

Qu’on le veuille ou non, qu’on n’aime cette Nati ou pas, c’est plutôt une Suisse ouverte en «multikulti» qui gagne. Celle de notre générosité qui a permis à ces enfants des Balkans ou d’ailleurs de grandir en paix, en sécurité et, pour certains, de choisir de défendre notre nation plutôt que celle de leurs origines ou de leurs familles. Une décision qui demandait aussi du courage. Le même qu’il leur a fallu, à nos joueurs, pour renverser la bande à Deschamps et titiller celle d’Enrique.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.