Festival de films – Black Movie, 91 films pour tous les âges La saison des festivals de cinéma démarrera à Genève le 20 janvier avec la 24e édition d’un rendez-vous attendu par de nombreux cinéphiles. Pascal Gavillet

«Häxan» de Benjamin Christensen sera montré en ciné-concert.

Comme chaque mois de janvier, la saison festivalière débute à Genève avec Black Movie, qui aura lieu cette année pour la 24e fois, du 20 au 29 janvier. Le programme a été dévoilé hier mardi par Maria Watzlawick, sa directrice artistique, flanquée de son équipe. Une édition comme il se doit peu avare en films – il y en aura 91 en provenance de 50 pays, dont 54 premières suisses –, à nouveau en physique et sans les contraintes sanitaires, et avec le retour des soirées et fêtes qui sont aussi le moteur de l’événement. S’il est en général difficile de se repérer dans les différentes sections, qui en plus changent de nom d’une année à l’autre, on peut constater que le programme laisse une large place aux découvertes, tout en mettant l’accent sur un certain nombre de valeurs sûres, cinéastes confirmés ou remarqués l’an dernier dans d’importants festivals.