Au pied du podium à trois reprises, Blaise Morier n’y croyait plus. Mais, cette fois, c’est bien lui que les 180 convives de la 7e Nuit du boutefas ont élu Mister Boutefas, vendredi à Montheron. Ils ont désigné son fameux saucisson boursouflé comme le meilleur des cantons de Vaud et de Fribourg. Le patron de la Boucherie du Tilleul à Prilly succède au tenant du titre, Pascal Ruchet, dit «Titi», de Leysin.

«C’est l’émotion complète. Je suis comme sur un nuage. Et fier d’être boucher-charcutier!» confie Blaise Morier. Qui tient avant tout à féliciter les autres artisans finalistes. «La Nuit du boutefas est une reconnaissance d’un savoir-faire et une famille d’artisans. Même si le boutefas est un produit vivant, qui évolue. Bien sûr, on s’attelle à faire la meilleure denrée possible. Et avec le nombre élevé de votants, tout pouvait basculer.»