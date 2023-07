Milan Kundera a marqué plusieurs générations de lecteurs. Lu à l’école, analysé à l’Université, encensé par la critique – son ami Finkielkraut en tête. Depuis son installation en France, chacune de ses nouvelles publications était attendue avec ferveur. C’est, osons le mot, un monument de la littérature qui vient de mourir, honoré d’un Grand Prix de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre.

Ce statut, il l’a en partie construit, consciencieusement et consciemment. De son obsession à refuser les interviews et à rejeter tout éclairage biographique de ses écrits, on peut tirer deux constats. D’une part, cela dénote sans doute d’un respect pour ses lecteurs, en leur assurant une grande liberté d’interpréter ses textes sans que ni lui-même ni d’autres ne livrent des pistes prémâchées. D’autre part, il s’assurait ainsi un statut d’auteur universel, s’extirpant des circonstances politiques et historiques.

Il a peut-être franchi un pas de trop avec la publication de son œuvre dans La Pléiade en 2011, sans réel appareil critique et en écartant délibérément certains de ses textes. Jérôme Meizoz, et d’autres chercheurs de l’UNIL ,ont dénoncé le renoncement à cet acquis scientifique.

Pire, selon Ariane Chemin, grand reporter au «Monde», Milan Kundera aurait gommé certains personnages dans La Pléiade! On se retrouve, ébahis, projetés dans un des romans, où Milan Kundera dénonçait Staline, faisant effacer certains des camarades l’entourant sur des photos.

On peut en vouloir à Kundera. Mais l’aimer malgré tout. En revanche, on ne peut pas pardonner à La Pléiade, qui a ainsi perdu une part de sa crédibilité et s’est assise sur son rôle de gardien du temple. Pour ceux qui n’auraient pas encore lu ce merveilleux auteur, il reste toujours les livres de poche.

