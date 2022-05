Football – Blatter accusé d’avoir reçu des cadeaux sexuels en Haïti Selon une enquête d’un journaliste français, l’ancien président de la FIFA aurait profité d’un vaste réseau d’exploitation sexuelle en Haïti.

Joseph Blatter en Haïti en 2013, accueilli par le président de la FHF, Yves Jean-Bart (à g.). AFP

Selon un article du journaliste d’investigation français Romain Molina paru sur le site internet Josimarfootball.com, Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, aurait profité de cadeaux sexuels de la part du président de la Fédération haïtienne de football (FHF), Yves Jean-Bart. Ce dernier a été banni à vie par la FIFA en novembre 2020 pour abus sexuels sur 14 joueurs, dont de nombreux mineurs.

Selon Romain Molina, spécialiste de la pédocriminalité, auteur de six livres et publié dans les plus grands médias internationaux, pendant près de deux décennies, les principaux responsables de la FHF ont construit un vaste réseau d’exploitation sexuelle au centre La-Croix-des-Bouquets, dans le cadre du programme FIFA Goal permettant aux jeunes de pratiquer leur sport.

L’article de Romain Molina explique que dans ce centre que les victimes appellent «l’enfer sur terre» des joueurs, des arbitres et des employés auraient été offerts en «cadeaux» aux délégations en visite.

Pour «coucher avec lui»

L’enquête évoque le viol d’adolescentes et de garçons, des avortements, du chantage et des menaces de mort. Josimar aurait en sa possession des documents judiciaires haïtiens qui prouvent qu’au moins une victime s’est suicidée.

En 2013, lors d’une visite de Sepp Blatter en Haïti, une employée du Centre aurait été envoyée par Yves Jean-Bart à l’Hôtel Oasis de Pétion Ville où logeait le Suisse pour «coucher avec lui», selon une déclaration d’un membre de la FHF.

Pour l’heure, aucune réaction des parties accusées n’a été communiquée.

