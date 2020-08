Football – Blatter et Platini devant le procureur à Berne Paiement de 2 millions de francs: les deux ex-patrons du football mondial et européen seront entendus en début de semaine par Thomas Hildbrand.

Sepp Blatter (à g.) et Michal Platini (à dr.) seront entendus par Thomas Hildbrand. AFP

Michel Platini lundi, puis Sepp Blatter mardi: les deux ex-patrons du football mondial et européen seront entendus en Suisse par le procureur dans le cadre de la procédure ouverte en 2015 pour un paiement suspect de 2 millions de francs suisses.

Les deux hommes vont répondre à Berne aux questions du procureur Thomas Hildbrand qui, début juin, a étendu à l'ancien capitaine des Bleus l'enquête qui visait jusqu'alors le Haut-Valaisan, à l'origine d'un paiement controversé en 2011 de 1,8 million d'euros, sans contrat écrit, à Platini, pour un travail de conseiller achevé en 2002.

Le parquet fédéral a ainsi décidé d'étendre son enquête à Platini, pour des soupçons de «complicité de gestion déloyale, détournement et faux dans les titres». Ancien patron de l'UEFA, le Français de 65 ans a désormais le statut d’«accusé». Deux autres anciens hauts-cadres de la FIFA sont aussi visés: le Français Jérôme Valcke, ex-secrétaire général, et l'Allemand Markus Kattner, ex-directeur financier, pour «soupçon de gestion déloyale», a précisé le MPC. A ce titre, M. Kattner sera auditionné le vendredi 4 septembre.

«Arriéré de salaire»

En juin, Michel Platini indiquait que le MPC avait «confirmé par écrit en mai 2018 à mon avocat que ce dossier datant de 2015 était clos en ce qui me concerne». «Je n'ai aucune raison de penser que le procureur Hildbrand ait une autre vision des choses, avait-il ajouté. Après 5 ans, il est tout à fait possible que la FIFA continue de me harceler par le biais de plaintes, dans l'unique objectif de pouvoir me tenir à l'écart du football et de salir ma réputation.»

La justice suisse avait ouvert une procédure pénale en septembre 2015 visant Sepp Blatter, à propos de ce paiement suspect. «Je le répète, il s'agissait d'un arriéré de salaire pour un travail effectué par Michel Platini. La somme a été validée par la commission des finances. Cela ne peut pas relever du pénal», a récemment déclaré M. Blatter à l'AFP, se disant «serein» avant cette nouvelle audition.

Ce paiement suspect a valu à Blatter (84 ans) comme à Platini une suspension de plusieurs années de toute activité liée au football, qui a empêché l'ancien président de l'UEFA de briguer en 2016 la présidence de la FIFA. La suspension de Platini a été confirmée par le Tribunal arbitral du Sport (TAS), qui l'a réduite à 4 ans, puis par le Tribunal fédéral suisse et enfin par la Cour européenne des droits de l'Homme.

Autre procédure classée

La justice suisse a déjà classé une autre procédure pour «gestion déloyale» visant Sepp Blatter, ouverte aussi en 2015 et portant sur l'attribution d'un contrat de droits télévisés à l'Union caribéenne de football (CFU). Mais un recours a été déposé contre cette ordonnance de classement.

Dans ce cadre, M. Blatter a déjà été interrogé fin juillet et début août par M. Hildbrand, concernant un vol en jet privé effectué en 2007 par Jack Warner, d'un montant de plus de 350’000 dollars US (réglé par la FIFA), et pour un prêt sans garantie de 1 million de dollars accordé à la Fédération de Trinidad et Tobago, présidée par M. Warner.

AFP