Signé Lausanne – Blé Noir sert ses crêpes bretonnes au bord du Léman La crêperie de Carouge a ouvert cet été un «pop-up» lausannois au TOM Café du Musée Olympique, avec la ferme intention de séduire les Vaudois. Catherine Cochard

Le multi-entrepreneur Benjamin Luzuy a ouvert une version «pop-up» de sa crêperie bretonne Blé Noir au TOM Café du Musée Olympique. Florian Cella

Benjamin Luzuy sait comment s’y prendre pour mettre l’eau à la bouche. «Nous avons voulu offrir un voyage gustatif aux Lausannois qui ne sont pas encore partis en vacances, un petit bout de Bretagne avec vue sur le lac.» Le multi-entrepreneur et son épouse Cécilia Flatres proposent jusqu’au 20 août une version «pop-up» de leur concept de crêperie Blé Noir, au sein du TOM Café du Musée Olympique. Outre des crêpes, on y déguste également des huîtres, bretonnes elles aussi, qu’on arrosera volontiers de cidre et de poiré.

À lire aussi Abo Le chef Benjamin Luzuy atterrit à Vevey Deux Genevois pour faire revivre les Philosophes et le Cactus La vue, en pente douce et verte jusqu’aux eaux bleues du lac, est à tomber. Tout comme le contenu gourmand des assiettes, préparé dans une cuisine ouverte sur la même terrasse que celle où on prend place. Et quasi tous les produits sont locaux, à part les farines, qui viennent de Bretagne. «On a fait des essais avec du sarrasin d’ici, mais ça n’était pas aussi bon qu’avec celui du Finistère, lance Benjamin Luzuy. Mais tout le reste est d’ici. Notre gruyère vient de l’alpage de Semsales, nos tomates du marché Cuendet à Bremblens, notre mozzarella de chez Mozza’Fiato à Cuarnens et notre jambon blanc de Jussy.»

À déguster également: des huîtres bretonnes ainsi que des cidres et des poirés triés sur le volet. Florian Cella/VQH

Multi-entrepreneur

À 35 ans, Benjamin Luzuy – passé par l’EHL – chapeaute de nombreuses entités: les bars Bottle Brothers (adresses à Genève et Lausanne), les Gourmet Brothers (à la fois service traiteur, agence de consulting et gestionnaire d’établissements), le Café de la Plage au Grand Théâtre de Genève, le Bistrot de la Comédie à la Comédie de Genève, Blé Noir à Carouge et deux hôtels dans les Pouilles. Des projets divers pour des publics variés. Ainsi, la crêperie bretonne se veut populaire et inclusive. «Les prix sont accessibles, on peut y aller en famille ou entre amis, ça parle au plus grand nombre.»

Sur la carte de Blé Noir se côtoient plusieurs catégories: classiques, complètes ou créations. «La crêpe, c’est une toile blanche à partir de laquelle on peut quasi tout faire! Là, on travaille sur une «tataki de thon rouge» servie avec une sauce lait de coco, curry vert et pistache.»

«La crêpe, c’est une toile blanche à partir de laquelle on peut quasi tout faire! Là, on travaille sur une «tataki de thon rouge» servie avec une sauce lait de coco, curry vert et pistache.» Benjamin Luzuy, Blé Noir

La façon de reconsidérer la convivialité fait elle aussi preuve de créativité. «On propose de casser le rythme entrée-plat-dessert. L’un mange une salée pendant que l’autre se régale d’une sucrée et repasse ensuite à une salée. Entre amis, on se lâche en mode dégustation, en se partageant plusieurs crêpes.»

Si la farine de sarrasin reste bretonne, les produits qui garnissent les crêpes sont d’ici. À l’instar des tomates du marché Cuendet à Bremblens et de la stracciatella de chez Mozza’Fiato à Cuarnens. Florian Cella

Si la formule prend aussi bien à Lausanne qu’à Carouge, il n’est pas impossible qu’une enseigne Blé Noir s’arrime fermement en terre vaudoise. «Nous avons envie de décliner le concept de notre crêperie bretonne dans d’autres villes. Ce pop-up est une manière de le tester ici.»

Catherine Cochard est journaliste à la rubrique vaudoise et s’intéresse aux sujets de société. Elle produit également des podcasts. Auparavant, elle a notamment travaillé pour Le Temps ainsi qu’en tant que réalisatrice indépendante pour l'Université de Zurich. Plus d'infos @catherincochard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.