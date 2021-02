Tennis – Blessé, Novak Djokovic est «triste et inquiet» Le Serbe a surmonté ses douleurs abdominales pour battre l’Américain Taylor Fritz 7-6 (7/1) 6-4 3-6 4-6 6-2 au 3e tour de l’Open d’Australie. Pour lui, une course contre-la-montre commence. Jérémy Santallo

Novak Djokovic a reçu un traitement médical lors de son match vendredi. AFP

On l’a tant de fois vu grimacer dans sa carrière avant de ressusciter pour aller chercher des victoires auxquelles plus personne ne croyait à part lui qu’avec Novak Djokovic, dont le seuil de tolérance à la douleur a toujours été élevé, il est très souvent difficile d’estimer à quel point le mal est profond. Mais à écouter ses cris libérateurs pour fêter sa victoire au 3e tour contre l’Américain Taylor Fritz, le soulagement du Serbe a semblé immense.

Décidément, les jeunes américains auront poussé le No 1 mondial à lâcher plus d’influx qu’il ne l’avait sans doute prévu lors de la première semaine à l’Open d’Australie. Après Frances Tiafoe il y a 48 heures, c’est son compatriote Taylor Fritz qui a joué crânement sa chance dans la Rod Laver Arena. Mené 2 sets à 0, le No 27 mondial est revenu à égalité au tableau d’affichage. Mais entre ces deux moments, Novak Djokovic a glissé…

Après avoir appelé le physio à 1-2 dans le troisième set et quitté le court, visiblement touché aux abdominaux sur le côté droit – les obliques? –, l’octuple lauréat à Melbourne a semblé souffrir le martyr, grimaçant quasi entre chaque point. Et puis, au début du 5e set, alors que les fans présents dans les tribunes venaient d’être priés de rentrer chez eux avant le début du confinement, le «Djoker» a soudainement retrouvé tout son tennis.

«C’est une déchirure musculaire, je ne sais pas si je m’en remettrai en moins de deux jours» Novak Djokovic

«Je n’ai fait qu’essayer de rester en vie en espérant que, quoi qu’il se passe là-dedans (ndlr: il jette un regard vers sa hanche), ça s'améliore, a expliqué Novak Djokovic sur le court. Mais c’est l’une des victoires les plus étranges de ma vie. Me sortir d’un match comme ça, je m’en souviendrai toujours, a-t-il poursuivi avant d’évoquer son futur opposant, Milos Raonic. C’est une déchirure musculaire, je ne sais pas si je m’en remettrai en moins de deux jours.»

Très attendu en conférence de presse, le natif de Belgrade a zappé le rendez-vous avec les journalistes mais a quand même lâché quelques phrases dans un message audio. «Je ne sais honnêtement pas comment j’ai gagné ce match, a-t-il dit, tout en précisant avoir pris la plus grande dose possible d’anti-douleurs. Je suis très fier mais en même temps triste et inquiet car je sens bien que cette blessure, c’est du sérieux.»