Tennis – Blessée, Belinda Bencic prend une pause de plusieurs semaines Touchée à une hanche, la Suissesse est forfait pour les tournois de Madrid et de Rome. Elle espère être à 100% pour Roland-Garros. Emmanuel Favre

Belinda Bencic entend soigner son physique en vue de Roland-Garros, qui débute le 28 mai. Getty

Belinda Bencic (26 ans, WTA 11) l’a communiqué mercredi soir dans une story diffusée sur son compte Instagram: alors qu’elle souffre d’une blessure à une hanche, la Saint-Galloise se met en mode «pause» pendant quelques semaines. «Je vais malheureusement manquer (ndlr: les tournois de) Madrid et Rome dans les prochaines semaines», écrit la championne olympique. Qui ajoute: «J’ai besoin de prendre une pause et de me soigner afin d’être à 100% pour Roland Garros.»

Le tournoi parisien sur terre battue, deuxième levée du Grand Chelem de la saison 2023, est programmé du 28 mai au 11 juin.

En 2022, à la Porte d’Auteuil, Belinda Bencic était tombée au stade des 16es de finale, après trois sets disputés contre la Canadienne Leylah Fernandez (20 ans).

La dernière apparition de la Suissesse en compétition remonte au 9 avril. Belinda Bencic s’était inclinée en deux sets (7-6 6-4) face à la Tunisienne Once Jabeur (28 ans, WTA 4) en finale du tournoi sur terre battue de Charleston, aux Etats-Unis.

Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 10 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

