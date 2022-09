Catastrophe naturelle – Blinken en faveur d’un allègement de la dette chinoise du Pakistan Le Secrétaire d’État américain Antony Blinken a exhorté le Pakistan à négocier avec son partenaire, et créancier, chinois un allègement de sa dette.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken. AFP

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé lundi le Pakistan à demander un allègement de sa dette auprès de son proche partenaire, la Chine, au moment où le pays peine à se relever de graves inondations. Antony Blinken a indiqué que les États-Unis apporteraient un important soutien au Pakistan, dont un tiers du territoire a été submergé par les eaux, une surface équivalente à celle du Royaume-Uni.

«Notre message est simple. Nous sommes présents pour le Pakistan, tout comme nous l’étions lors de précédentes catastrophes naturelles, et nous nous projetons vers la reconstruction», a dit le chef de la diplomatie américaine après une réunion avec son homologue pakistanais Bilawal Bhutto Zardari. «J’ai aussi exhorté nos collègues à solliciter la Chine à propos des questions importantes d’allègement et de restructuration de la dette afin que le Pakistan puisse se remettre plus vite des inondations», a-t-il ajouté.

Plus de 7 millions de déplacés

La Chine est un partenaire économique et politique clé du Pakistan, où un projet de «couloir économique» d’un montant de plus de 54 milliards de dollars vise à relier l’ouest chinois à l’océan Indien. Les États-Unis, dont l’alliance avec le Pakistan héritée de la Guerre froide bat de l’aile, répètent que Pékin en récoltera les bénéfices tandis qu’une dette intenable incombera à Islamabad -- qui a ignoré ces avertissements.

Quelque 1600 personnes ont perdu la vie lors des inondations au Pakistan, qui ont fait 7 millions de déplacés et laissé craindre que de tels désastres ne se répètent plus fréquemment pour cause de changement climatique. Les États-Unis se sont engagés à verser 56 millions de dollars d’aide humanitaire et ont affrété 17 avions de provisions, Antony Blinken indiquant envisager également un soutien de plus long terme.

AFP

