CONCOURS | 15 x 2 billets à gagner – Blockbuster 24 heures vous offre 15 x 2 billets pour Blockbuster le dimanche 27 août 2023 à 17h au Théâtre du Jorat.



Blockbuster Dominique Houcmant

Blockbuster est un OVNI théâtral. Une création belge d’un genre inédit, une pièce-film réalisée à partir de 1400 plans puisés dans 160 films hollywoodiens à des fins parodiques. De ce montage titanesque naît un blockbuster au scénario unique. Mortier, le patron des patrons, est dans un embarras extrême: le gouvernement envisage d’instaurer une taxe sur les très hauts revenus. Inconcevable!

«Il y a une guerre des classes, c’est un fait, mais c’est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner» Warren Buffet – deuxième fortune mondiale

Dans le même temps, la journaliste d’investigation Corinne Lagneau rédige un article sur les entreprises richissimes qui éludent leurs impôts via des sociétés offshores. La veille de la parution, l’article est censuré et la journaliste limogée. S’en suit une riposte virulente qui enflamme les réseaux sociaux, incite les citoyens à la rébellion. Mortier doit désamorcer au plus vite cette insurrection populaire…

«Révoltés, insurgés, coeurs vaillants, les membres du Collectif Mensuel n’ont peur de rien et font des étincelles (pour de vrai)» Cinergie

Tous les ingrédients du blockbuster sont réunis dans cet astucieux mashup: les héros manichéens, les courses-poursuites, les explosions spectaculaires. Le Collectif Mensuel assure en direct le doublage des voix, les bruitages «faits maison» et la musique live. Rien n’est laissé au hasard. Blockbuster est une fable sur la violence de la classe dominante à l’égard du peuple où l’humour se conçoit comme un instrument de contestation. Libérateur!

«Blockbuster est un projet profondément cohérent, à la fois drôle et sérieux, ludique et engagé. Une pièce qui ne laisse pas indifférent et qui pose les bonnes questions, tant sur la forme que sur le fond» L’Echo

De Nicolas Ancion et le Collectif Mensuel

Informations complémentaires: www.theatredujorat.ch

Participez gratuitement, jusqu’au vendredi 28 juillet 2023 à midi, en remplissant le formulaire: