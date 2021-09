Entreprise de robotique – Bluebotics met le turbo pour automatiser les véhicules industriels Malgré la crise sanitaire, la firme de Saint-Sulpice déploie ses systèmes de navigation autonome jusqu’en Amérique et en Asie. Elle a triplé ses effectifs en quatre ans. Jean-Marc Corset

Du robot de nettoyage autonome au chariot élévateur, le système de navigation de Bluebotics équipe des engins industriels de tous types et de différentes marques. 24heures/Odile Meylan

Fondée en 2001, la société Bluebotics avait fait parlé d’elle à ses débuts en créant des robots humanoïdes jouant les guides à Expo.02.

Vingt ans plus tard, la firme installée à Saint-Sulpice déploie ses systèmes de navigation autonome en Europe, en Amérique et en Asie, pour équiper des véhicules industriels automatisés (AGVs) et des chariots élévateurs avec leurs robots mobiles autonomes (AMRs).

Non loin de l’EPFL d’où elle est issue, dans sa halle-atelier, l’entreprise fait la démonstration de sa technologie qui permet d’automatiser de multiples tâches de services ou de production industrielle dans des processus parfois complexes.