Gueule de bois – Bô Noël accusé de siphonner les clients des bars lausannois L’association Qui va payer l’addition? dénonce une concurrence déloyale. Elle veut mettre le nez dans les comptes du marché de Noël. Laurent Antonoff

L’association Qui va payer l’addition? demande à voir les comptes de Bô Noël. Cette dernière crie à la concurrence déloyale et accuse le marché de n'être qu'un bar géant qui siphonne les clients des cafetiers lausannois. PPatrick Martin/24Heures

C’est ce qui s’appelle une attaque en règle. Avant même que les derniers effluves de vin chaud et de cannelle ne s’évaporent du centre-ville de Lausanne et que la grande roue ne tourne plus sur la colline de la Cité, l’association Qui va payer l’addition? a adressé une lettre très remontée au syndic Grégoire Junod, ainsi qu’au reste de la Municipalité.