Le retour des petits chalets – Bô Noël revient enfin, avec une grande roue dans sa hotte Après une édition 2020 quasi blanche, la manifestation lausannoise ouvrira ses portes le 18 novembre avec plusieurs nouveautés prometteuses, dont certaines sont d’ores et déjà prises d’assaut. Catherine Cochard

Photo prise lors d’une précédente édition du Bô Noël. Patrick Martin

Que les adeptes des «petits chalets» du Bô Noël, le marché de Noël lausannois, se rassurent: d’ici au 18 novembre, ils reviennent avec leur vin chaud, leur chasselas frais et toutes leurs autres réjouissances, à voir, boire et manger. Une édition 2021 pleine de promesses, après l’annulation de l’événement l’année dernière pour cause de pandémie.

«En 2020, nous avions longtemps hésité et finalement, en raison du contexte sanitaire, nous avions dû annoncer à la dernière minute que nous renoncions», se rappelle Olivier Gallandat, porte-parole de la manifestation. Quelques événements en ligne avaient été organisés pour maintenir une présence, «mais cela n’avait bien sûr pas permis de rendre la dimension conviviale et festive du Bô Noël».

«Toutes ces places proposeront des zones accessibles avec et sans pass sanitaire. Le certificat sera indispensable pour prendre place dans les espaces de restauration assise alors que les marchés seront libres d’accès.» Olivier Gallandat, Bô Noël

D’ici à une dizaine de jours, Bô Noël se déploiera donc sur sept places du centre-ville de Lausanne. «Toutes ces places proposeront des zones accessibles avec et sans pass sanitaire, précise Olivier Gallandat. Le certificat sera indispensable pour prendre place dans les espaces de restauration assise alors que les marchés seront libres d’accès.» Il sera aussi possible à ceux qui ont un pass de se procurer un bracelet valable pour un jour ou une semaine, «ce qui permettra d’éviter d’attendre au froid». Enfin, le 31 décembre, c’est la désormais mythique silent disco géante, qui fera également son grand retour sur la place Centrale et permettra de dire au revoir à 2021…

