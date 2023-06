Chapelle-sur-Moudon – Bobos et rupestres s’entrechoquent sur la scène d’Union 23 Une équipe issue de la Revue de Thierrens a conçu une mini-revue qui sera présentée de jeudi à dimanche lors de la fête populaire organisée autour de la Journée des communes vaudoises. Sylvain Muller

Discussion par-dessus la haie (de préjugés…) entre un couple de bobos et un couple de campagnards. 24heures/Odile Meylan

Et si on pouvait rigoler du fossé qui se creuse entre ville et campagne? C’est le pari relevé par les quelques comédiens et danseurs issus de la Revue de Thierrens, qui ont monté «Bienvenue chez les P’tits». Cette mini-revue sera présentée trois fois dans le cadre des festivités de la manifestation Union 23, organisée à Chapelle-sur-Moudon de jeudi à dimanche.

«Bienvenue chez les P’tits, une région où ne vivent pourtant que des gros paysans», annonce une voix off. La lumière sur scène dévoile alors cinq agriculteurs et agricultrices, en larmes. «Ayez pitié de ces pauvres paysans dans le besoin, qui n’ont que deux chalets à Villars et un immeuble à Echallens, reprend la voix off. Pour s’en sortir, ils sont obligés de lancer des crouillefunding comme Yes, we vache!»

Cafignons anti-décibels

Le ton est donné, personne ne sera épargné. Quelques instants plus tard, deux «rupestres» tentent une descente à la capitale, Lausanne donc. À peine arrivés, ils se font interpeller par la police municipale, qui les verbalise pour… marche à trop grande vitesse sur le trottoir et semelles trop bruyantes. «C’est maximum 3 km/h et 28 décibels. ça fera 260 fr.», annonce le policier au képi tombant, en leur tendant une paire de cafignons réducteurs de bruit.

Et un chœur d’entonner dans la foulée «Bobo, tu me gonfles», une version revisitée du «Chéri, tu ronfles» de Lynda Lemay. «Tu as mis sur ton balcon un coin vert/Et tu crois qu’avec ça tu as le savoir-faire», chantent les choristes avant de reprendre le refrain.

«On s’amuse en caricaturant l’idéalisme des bobos citadins et le côté réactionnaire des rustres campagnards.» Jérémie Crisinel, coauteur et acteur de la mini-revue «Bienvenue chez les P’tits»

1 / 4 À une exception près, tous les comédien(ne)s et danseur(euse)s font partie ou ont fait partie de la Revue de Thierrens. 24heures/Odile Meylan

«Comme nous recevrons samedi la Journée des communes vaudoises, on s’est dit que le sujet du fossé entre ville et campagne serait de circonstance, explique Jérémie Crisinel, un des coauteurs et acteurs de cette mini-revue. On s’amuse en caricaturant l’idéalisme des bobos citadins et le côté réactionnaire des rustres campagnards.»

S’ajoutent quelques sketches dénonçant ce qui est perçu comme des dérives de la société, dans cette région où les esprits punks ou anarchistes ne sont pas encore tout à fait morts. Un curé célèbre ainsi la nouvelle religion des réseaux sociaux, ou deux contrôleurs de l’Office des vins vaudois débarquent façon Gestapo dans «La Grande Vadrouille» pour vérifier le contenu de la cave d’un amateur de Bourgogne et de Barolo.

Fini les vieux pneus

«Mais les choses évoluent quand même, reprend Jérémie Crisinel. Nous voulions reprendre un sketch de 2007 qui traitait des nouvelles énergies, mais on s’est rendu compte qu’il n’était plus d’actualité. Ici aussi, on a arrêté de brûler des vieux pneus dans les chaudières et on s’est mis aux pompes à chaleur!»

