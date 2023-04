Cyberattaques ciblées – Bobst résiste à deux piratages informatiques Le fabricant de machines a fait face à des attaques durant le week-end de Pâques, forçant l’entreprise à travailler en mode dégradé. Fabien Lapierre

«Il n’y a rien sur le darknet concernant Bobst, ce qui est bon signe», affirme Jean-Pascal Bobst, le directeur général de l’entreprise. Patrick Martin – ARCHIVES

Bobst a vécu un week-end de Pâques très mouvementé. L’entreprise vaudoise a subi deux cyberattaques ciblées, mais elle estime qu’aucune donnée critique n’a été volée. «C’étaient deux tentatives précises pour tenter de pénétrer dans nos systèmes informatiques. Il n’y a rien sur le darknet concernant Bobst, ce qui est bon signe. Nos défenses ont été très efficaces et nos équipes dans le monde entier ont réalisé un excellent travail», a indiqué au journal «Le Temps» Jean-Pascal Bobst, le directeur général.

Des mesures d’urgence ont dû être actionnées pour protéger les systèmes informatiques critiques en les isolant, afin de limiter le risque d’une éventuelle propagation, alors que plusieurs couches de sécurités auraient été franchies. Cela a eu pour conséquence de faire fonctionner en mode dégradé la production, le service client et la recherche et développement. Certains employés n’ont pas pu travailler normalement entre le 9 et le 18 avril, le temps de reconnecter les systèmes.

Le fabricant de machines d’emballage aux 6100 salariés dans le monde a joué la transparence en informant cinq jours plus tard ses clients et fournisseurs de l’événement et d’une certaine instabilité pouvant causer des désagréments. Il souligne toutefois l’efficacité de sa politique de sécurité forte. Le courrier précise qu’il a fallu une semaine entière pour retrouver un niveau de sécurité suffisant pour les clients.

Le directeur de Bobst affirme savoir qui sont les hackers qui l’ont attaqué et d’où ont été lancées les attaques, mais refuse d’en dire davantage. Aucune demande de rançon n’a été reçue.

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.