Suède – Boeing ukrainien abattu: l’Iran a accepté d’indemniser les familles Le montant exact doit encore faire l’objet de discussions entre l’Iran et les pays des familles des victimes étrangères. Le Boeing avait été abattu par erreur par l’Iran en janvier.

Les 176 victimes étaient principalement des Irano-Canadiens, mais aussi des Afghans, des Britanniques et des Suédois ainsi que onze Ukrainiens. KEYSTONE

Téhéran a accepté d’indemniser les familles des victimes étrangères du Boeing ukrainien abattu par erreur par l’Iran en janvier, a annoncé jeudi la ministre suédoise des Affaires étrangères.

L’Iran et les différents pays concernés «ont signé un accord de principe» et «il n’y a aucun doute sur le fait» que Téhéran va payer, même si le montant exact doit encore faire l’objet de discussions, selon des déclarations de la ministre Ann Linde à l’agence suédoise TT confirmées à l’AFP par sa porte-parole. Les 176 victimes étaient principalement des Irano-Canadiens, mais aussi des Afghans, des Britanniques et des Suédois ainsi que onze Ukrainiens.

( AFP/NXP )