Le Venezuela a nommé jeudi un ambassadeur en Colombie, dans le cadre de la normalisation de leurs relations après l’arrivée au pouvoir du nouveau président colombien de gauche Gustavo Petro, a annoncé le président vénézuélien Nicolás Maduro.

Cet ambassadeur, l’ancien ministre des Affaires étrangères Félix Plasencia, a demandé son accréditation au gouvernement colombien «et sera bientôt à Bogotá», a annoncé Nicolás Maduro sur la chaîne publique VTV. Caracas avait rompu ses relations diplomatiques avec Bogotá en 2019, quand le président colombien de droite Iván Duque n’avait pas reconnu la réélection de Nicolás Maduro et avait soutenu la proclamation du chef de l’opposition Juan Guaido comme président par intérim.

Outre l’échange d’ambassadeurs, le processus de normalisation prévoit la réouverture complète de la frontière de plus de 2000 km qui sépare les deux pays, totalement fermée aux véhicules depuis 2015 et rouverte seulement aux piétons depuis la fin de l’an dernier. Caracas et Bogotá vont également rétablir leurs relations militaires.