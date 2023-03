Colombie – Bogota suspend son cessez-le-feu avec le cartel Clan du Golfe Le gouvernement colombien estime que le cartel est à l’origine d’intimidations et d’attaques contre des villageois dans le nord-ouest du pays.

Le président colombien Gustavo Petro a suspendu dimanche le cessez-le-feu qu’il avait conclu le 31 décembre avec le cartel Clan du Golfe, principal gang de narcotrafiquants du pays, en raison d’attaques contre des civils. «J’ai ordonné aux forces de sécurité de réactiver toutes les opérations militaires contre le Clan du Golfe», a écrit Gustavo Petro sur Twitter.

Selon le gouvernement, l’organisation est à l’origine d’intimidations et d’attaques contre des villageois dans le nord-ouest du pays depuis plus de deux semaines. «Nous ne les laisserons pas continuer à semer l’inquiétude et la terreur dans les communautés», a ajouté Gustavo Petro.

Attaques de mineurs illégaux

Le 31 décembre, le gouvernement colombien avait annoncé un cessez-le-feu bilatéral avec le Clan del Golfo, mais aussi les guérilleros de l’Armée de libération nationale (ELN, guévariste), les groupes dissidents de l’ancienne guérilla marxiste des FARC, qui n’ont pas signé l’accord de paix de 2016, et un groupe de paramilitaires.

Il s’agissait du premier pas vers une négociation avec tous les groupes armés de Colombie du premier gouvernement de gauche du pays. Cependant, le gouvernement accuse le Clan du Golfe de violer le cessez-le-feu en encourageant les attaques de mineurs illégaux dans le nord-ouest du pays.

Les travailleurs des mines illégales protestent depuis début mars contre les opérations menées par les militaires et la police qui détruisent les engins avec lesquels ils extraient l’or. En arrivant au pouvoir, Gustavo Petro a lancé un ambitieux projet de «paix totale» visant à mettre fin aux violences dans le pays après plus de 50 ans de guerre interne.

30 à 60% des exportations de drogue

L’ELN avait cependant rapidement nié faire partie de la trêve et des pourparlers sont en cours avec cette guérilla, la dernière encore active en Colombie. Le gouvernement de son côté a détecté depuis des violations du cessez-le-feu de la part des dissidents des FARC. Presque autant que le trafic de cocaïne, les groupes armés colombiens tirent profit de l’exploitation minière illégale, à l’origine d’une importante déforestation et de la pollution au mercure des cours d’eau.

Le président Petro accuse le Clan du Golfe de donner la priorité aux profits générés par l’or illégal plutôt qu’aux pourparlers de paix et affirme qu’ils ont profité du cessez-le-feu pour renforcer leur présence dans les mines illégales. Selon les estimations officielles, le cartel du Golfe est à l’origine de 30 à 60% des exportations de drogue de Colombie, premier producteur mondial de cocaïne.

Mort de quatre militaires dans un accident d’avion Afficher plus Quatre soldats ont été tués dimanche soir dans un accident d’hélicoptère en Colombie, a déclaré le président Gustavo Petro. «J’ai le regret d’annoncer qu’il n’y a pas de survivant dans l’accident d’avion survenu à Quibdó», dans le département de Chocó (nord-ouest), a écrit le président sur Twitter. Il a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les causes de l’accident pour l’heure inconnues. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l’hélicoptère tournoyer dans les airs avant de s’écraser au milieu de la végétation.

