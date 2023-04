Santé et diktats – Boire 2 litres par jour? Une injonction qui prend l’eau Une étude internationale montre que le besoin en eau varie d’une personne à l’autre, en fonction de différents critères. Donc, pas besoin de se forcer à suivre la règle des 8 verres quotidiens! Saskia Galitch

La taille, la corpulence, la météo… les besoins en eau dépendent de facteurs très divers. FRITHJOF KJER/PLAINPICTURE

Depuis le début des années 50, on nous l’a répété jusqu’à plus soif: on «doit» boire 2 litres d’eau par jour. Il y va de notre santé. Or, voilà que les résultats d’une étude scientifique* menée dans 23 pays sur 5604 personnes âgées de 8 à 96 ans remettent en cause ce diktat. Ils montrent que cette fameuse règle des «huit verres quotidiens» est une surévaluation qui s’applique à peu de gens. Est-ce à dire que nous avons été abreuvés de fausses informations depuis plus de septante ans? Ce n’est pas si simple.