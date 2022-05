Caves ouvertes – Boire comme un Vaudois Les Caves ouvertes vaudoises se tiendront les 4 et 5 juin prochains. Cécile Collet

Dégustation et transports gratuits pour 40 francs. OVV

Les 4 et 5 juin prochains, de 10h à 18h, les Caves ouvertes vaudoises renouent avec la normalité, après deux ans de pandémie. Durant tout le week-end de Pentecôte, plus de 200 vigneronnes et vignerons, de Bonvillars au Chablais, de La Côte au Vully en passant par Lavaux et les Côtes de l’Orbe, feront déguster leur nouveau millésime tout juste sorti de cave. Les billets sont disponibles en ligne sur mescavesouvertes.ch, tout comme les t-shirts «parlez-vous chasselas?» à arborer à cette occasion.

Vaud Promotion et ses partenaires se joignent à l’événement et offrent des produits du terroir certifiés, qui seront servis dans les caves par les producteurs qui le souhaitent.

Les billets numériques au prix de 40 fr. sont à échanger le jour J dans n’importe quelle cave. Ils donnent droit à un bracelet et un verre de dégustation, ainsi qu’à une carte Mobilis qui permet de voyager dans tout le canton en transports publics les 4 et 5 juin. Chaque billet offre en outre une réduction de 20 fr. sur l’achat de 6 bouteilles en caves.

