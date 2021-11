Offre quatre saisons aux Mosses – Bois et plantes seront les rois du complexe aquatique Les contours du projet de baignade en plein air se précisent. Les architectes joueront la carte du naturel. David Genillard

DR – Bureau DUO Architectes paysagistes

«Simple, sensible et harmonieux». Les contours du complexe aquatique esquissés par les bureaux lausannois DUO Architectes paysagistes et genevois FAZ Architectes ont charmé le jury.

«Les auteurs ont joué la carte du 100% naturel et proche de l’environnement; c’est ce qui nous a plu», souligne Gretel Ginier, syndique d’Ormont-Dessous.

Aux Mosses, on évoque ce projet de «baignade naturelle» depuis le printemps 2017. Le Conseil communal avait alors débloqué un premier crédit de 107’000 francs afin de financer une étude sur le potentiel de développement touristique de la station.