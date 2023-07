Feuilleton littéraire (2/4) – Boisy, la piscine au calme Catherine Favre, Mathias Howald et Benjamin Pécoud se sont installés dans les petites piscines lausannoises, pour écrire avec et pour les baigneurs. Collectif Caractères mobiles

Le collectif Caractères mobiles, ici représenté par Mathias Howald, s’en est allé, mercredi 5 juillet, à la rencontre des usagers de la piscine de Boisy, espérant trouver quelques visiteurs motivés à écrire des cartes postales. Pas de chance, avec une météo pluvieuse, les habitués avaient déserté le lieu. Le trio a ainsi raconté le temps passé avec les maîtres nageurs de ce point d’eau de quartier lausannois. Florian Cella

Durant tout le Festival de la Cité, le collectif formé de Catherine Favre, Mathias Howald et Benjamin Pécoud s’est installé dans les piscines de quartier lausannoises pour écrire avec et pour les baigneurs. Le texte qui suit est le fruit de ces rencontres.

Chapitre 2: la piscine de Boisy, mercredi 5 juillet

Eau: 20° – Ciel: pluvieux

Nous nous appuyons à la rambarde. Un rideau de nuages gris se ferme sur le lac, l’ouest de la ville et le Jura. En contrebas, au rez de cette piscine sur deux niveaux, un jeune homme en jeans et t-shirt noir déplace une table sur la pelouse jaunie. Il lève les yeux vers nous, il nous attendait. Nous le rejoignons, il se présente, il est maître nageur et s’appelle Enzo. Ensemble nous portons la table en formica bleu ciel sous l’auvent de béton, entre les douches extérieures et le pédiluve qui donne accès au bassin. Si la pluie ne cesse pas, nous risquons d’y passer la journée. Enzo essuie la table avec un chiffon, je passe encore un coup avec ma serviette-éponge, on sort la machine à écrire et nos carnets et on s’installe, tandis que trois nageurs retraités quittent le bassin en nous saluant poliment.

Mây apparaît en bas des escaliers, elle dépose sa serviette près de nous et, à contresens des hommes, se dirige vers le bassin. Mây ne craint pas la pluie. Elle chausse son bonnet en caoutchouc, ses lunettes de plongée, entre dans l’eau comme d’autres entrent dans leur bain et entame un crawl fluide. Elle ressort de l’eau, puis dit: «Je n’ai pas encore eu ma dose, j’y retourne.» Au bord du bassin, Kelly, la maître nageuse, marche au rythme du crawl de Mây et lui donne quelques conseils, si bien que tout cela ressemble à un cours privé dans une piscine privée.

Enzo s’est changé, il revient avec le même uniforme que Kelly. Comme il n’y a personne à surveiller, il s’assied à nos côtés sous l’auvent. Enzo étudie la mode à Paris, c’est son quatrième été en alternance entre deux piscines. Celle-ci est sa préférée: on y est un peu cachés et les mamies du quartier apportent des gâteaux qu’il faut s’empresser de manger avant la visite du responsable, un gourmand. Enzo s’est lié d’amitié avec les retraités routiniers du matin et avec les gamins du coin qu’il a vus grandir. Tous font partie de son paysage, c’est tranquille ici, il n’a jamais eu à appeler les urgences.

À mon tour de me baigner, histoire de me donner un coup de fouet après une nuit agitée: l’eau est fraîche, je ressors du bassin et je n’arrive plus à me réchauffer. Je lis sur mon téléphone que la journée d’hier a été la plus chaude jamais enregistrée sur la planète.

Mây habite le quartier depuis trente ans, elle vient tous les jours à la piscine, matin et soir. Elle indique les vieux lampadaires au-dessus du bassin et explique qu’à une époque la piscine ouvrait jusqu’à 22 heures. Aujourd’hui, c’est une chance si elle est toujours là: il a été question de la fermer en raison de sa trop faible fréquentation, heureusement, une pétition l’a sauvée. «Vous seriez venus hier, vous auriez rencontré les habituées!» Béatrice qui vient pour ses jambes, Magdalena pour son dos, Paola pour les bains de soleil et Fanfan qui, à 88 ans, nage tous les jours. Mais celui que Mây préfère, c’est Enzo le maître nageur, elle le connaît depuis quatre ans et essaie chaque jour de le mettre à l’eau; elle n’y est parvenue qu’une fois, avec l’aide d’une complice. Avant de rentrer chez elle pour se préparer un bon repas, Mây nous demande d’écrire une carte postale à sa mère au Vietnam, pour lui dire qu’elle se baigne deux fois par jour. Elle nous informe qu’elle sera de retour à 17h.

«La pluie continue de tomber, l’air est frais et personne dans le bassin. «

La pluie continue de tomber, l’air est frais et personne dans le bassin. Kelly enfile ses bottes et son ciré jaunes pour passer le Kärcher. Nous nous contentons d’imaginer les jeux flottants qu’Enzo installe normalement en prévision de l’après-midi, quand les enfants ont remplacé Mây dans le bassin, et nous n’entendons que l’écho lointain de ce qu’il répète aux enfants: «Kylian! Amir ! C’est interdit de plonger ! Arrêtez de passer sous les jeux!»

Lentement le souvenir envahit la piscine déserte. Il fut un temps où j’habitais à deux pas d’ici, dans une petite maison aujourd’hui démolie. L’été je grimpais chaque jour les volées d’escalier qui mènent à la piscine et je plongeais dans une eau invariablement fraîche, la faute aux grands arbres et au haut mur de briques qui projettent leur ombre sur le bassin. Et moi aussi j’ai signé une pétition, elle demandait que l’ouverture de la piscine soit prolongée jusqu’en septembre.

Le désœuvrement guette, nous consultons le site Badi-Info.ch sur lequel une certaine Juju a laissé un commentaire à propos d’ici: «Les maîtres nageurs sont vraiment craquants, et sympas en plus! On n’y va rien que pour leurs beaux torses!» Et Patricia de répondre: «100% d’accord, les maîtres nageurs sont vraiment sexy et ça fait vraiment plaisir.» Les commentaires datent d’il y a dix ans. Où sont passés les ancêtres de Kelly et Enzo? Que sont-ils devenus?

Carte postale de Mây adressée à sa mère. Laurent de Senarclens

Kelly a commencé à nager à l’âge de trois ans, étudié dans un lycée sport-études et passé une année à ne faire rien que ça, nager. Elle raconte que c’est dur de nager toute l’année. Quand on fait des super temps, ça va, mais sinon, il faut se motiver. Ici Kelly doit se contenter de surveiller, elle n’a pas le droit de nager, mais elle dit que cela lui fait du bien de faire une pause.

Enzo revient vers nous et nous parle de ses deux grands-parents qui vont chacun fêter leurs 100 ans cet été, l’une en Sardaigne, l’autre à Perpignan. Malheureusement il va rater ça, il travaille ici tout l’été. Mais pour leur souhaiter un joyeux anniversaire, il leur enverra à chacun une carte postale de sa piscine au calme.

Hors saison, quand elle ne travaille pas à la piscine, Kelly prépare un bachelor en communication du sport et elle nage au club de natation de Sarcelles, en région parisienne. Elle y donne aussi des cours et s’occupe du site internet. Ce qu’elle n’aime pas ici, c’est faire la police, quand il faut contrôler l’âge des enfants qui sont trop jeunes pour venir seuls, qu’ils mentent et que pour déjouer leur mensonge elle leur demande leur année de naissance, ce qui ne les empêche pas de se faufiler.

«Il y a longtemps, par une belle journée d’hiver, je suis venu ici avec mon vieil appareil argentique.»

Il y a longtemps, par une belle journée d’hiver, je suis venu ici avec mon vieil appareil argentique. J’ai passé l’objectif entre les mailles du grillage et photographié la piscine qui hibernait: l’eau du bassin était gelée, les échelles remisées, les arbres nus. Et les grandes antennes paraboliques qui, à l’époque, dominaient encore le site, semblaient le connecter à une planète disparue, les années soixante peut-être, quand les téléphones étaient fixes et les formes des immeubles parfaitement géométriques.

Une sonnerie stridente retentit, Enzo attrape le combiné accroché à sa ceinture, c’est le responsable qui appelle. La pluie ne va pas s’arrêter, la piscine fermera aujourd’hui ses portes à 16 heures, le bassin une demi-heure plus tôt. Nous ne reverrons pas Mây. Je me demande si Enzo a son numéro pour l’avertir et de quoi la fin de journée de Mây sera faite.

