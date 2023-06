Les opposants à la loi climat soumise au vote le 18 juin, soit principalement l’UDC, tentent d’opposer la protection du climat avec la sauvegarde du porte-monnaie. Ces deux éléments vont pourtant de pair.

Si les énergies fossiles sont pratiques à utiliser, elles ne sont en tout cas pas économiques. Ces matières premières ne peuvent pas être trouvées en Suisse ni être produites localement. Elles sont donc soumises aux aléas des marchés pétroliers et gaziers mondiaux, et ces derniers mois ont montré comment elles impactaient négativement les budgets des ménages. Nos produits du quotidien sont d’ailleurs tellement dépendants de ces énergies que chaque hausse de leur prix entraîne à chaque fois une importante inflation.

«L’électricité la moins chère de toute l’histoire de l’humanité provient d’une source renouvelable: le photovoltaïque.»

Pourtant, aujourd’hui, les énergies fossiles ont déjà des alternatives modernes et efficaces. Les pompes à chaleur ou les réseaux de chauffage à distance offrent des solutions de chauffage moins coûteuses que des chaudières à gaz ou à mazout, et les véhicules électriques sont à l’usage bien plus économiques que les véhicules thermiques.

Alors oui, pour couvrir ces besoins, nous aurons besoin de davantage d’électricité. C’est justement là que la transition énergétique jouera un rôle majeur, car aujourd’hui déjà l’électricité la moins chère de toute l’histoire de l’humanité provient d’une source renouvelable: le photovoltaïque. En outre, les énergies renouvelables sont locales et peuvent être déployées facilement et rapidement. Nous pourrons de ce fait libérer la Suisse de sa dépendance envers des ressources issues de pays aux régimes pas toujours recommandables ni alliés.

Enfin, ces nouvelles technologies sont une formidable opportunité. Elles permettent ainsi à tout un tissu économique de se développer grâce à nos start-up et à nos hautes écoles, et créent des emplois qualifiés difficilement délocalisables. Les entreprises suisses ont cependant besoin d’avoir une vision énergétique à moyen et long terme pour diriger leurs investissements. La loi climat vise justement à fixer un cap clair aux acteurs économiques, sans interdictions, ni taxes, ni impôts supplémentaires.

Perte de biodiversité

Malgré tous ces avantages indéniables, les opposants brandissent le spectre d’une hausse importante des prix, choisissant manifestement de soutenir l’enrichissement sans fin des lobbys pétroliers au détriment de la population. Mais il ne faut pas se leurrer. C’est bien le dérèglement climatique qui va avoir un coût exorbitant: les sécheresses, les inondations, les incendies engendrent des dégâts gigantesques qu’il faudra bien financer.

Les restrictions d’eau, les cultures ravagées impacteront directement les porte-monnaies suisses et cela sans même parler de perte de biodiversité ou de disparition des glaciers. Alors prenons en main notre destin et offrons à notre pays un avenir clair, économique et écologique en votant un large oui le 18 juin.



Maurizio Mattia Afficher plus Municipal à Prilly

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.