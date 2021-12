La vague Omicron arrive – Bondés, les cantons touristiques sont sous pression

Partout en Suisse, la demande augmente sur les tests et les doses de rappel. Mais dans les cantons touristiques, dont la population augmente drastiquement dès ce week-end, la tâche est encore plus ardue. Mathias Reynard, ministre valaisan de la Santé, est sur le qui-vive.

Les contaminations sont à un niveau très élevé, la demande en tests est forte, les files d’attente dans le froid s’allongent. Vous allez tenir le choc des vacances?

La bonne nouvelle c’est que les capacités ont pu être augmentées et ce n’était pas gagné d’avance. Cette crise dure depuis près de deux ans maintenant et toutes les équipes fatiguent, mais je suis conscient que l’on peut encore faire mieux. Certaines communes ont pu mettre sur pied leur propre centre de test et certains laboratoires privés ont obtenu l’autorisation d’ouvrir des drive-in ou des centres supplémentaires.