Vie villageoise – Bonne idée coulée par un mauvais préavis Le Conseil communal de Vuarrens a vécu une situation particulière, mardi, qui a abouti au rejet d’un préavis faisant pourtant la quasi-unanimité. Sylvain Muller

Réuni à la grande salle du village mardi, le Conseil communal de Vuarrens a vécu des instants surréalistes Sylvain Muller

La vie politique des villages offre parfois des instants surréalistes. Ce fut encore récemment le cas dans le paisible village de Vuarrens, dans le Gros-de-Vaud, où le Conseil communal devait se prononcer sur une idée bien dans la tendance actuelle et faisant quasiment l’unanimité au sein de l’assemblée: le paiement des jetons de présence au moyen de bons à faire valoir chez les commerçants locaux. Et pourtant…

Les choses ont commencé à se compliquer avec la rédaction d’un premier préavis, dans lequel la Municipalité demandait à son conseil, notamment, le droit d’éditer lesdits bons. Mais les vérifications faites par le président du Conseil, Patrick Vallotton, ont montré que ce droit faisait partie de ses compétences. Un second préavis fut donc rédigé, demandant la modification d’une feuille recensant les diverses rétributions au sein de la Commune.

Pas de bon choix

Nouvelles vérifications du président et découverte que si elle était bien utilisée dans la Commune, la feuille en question n’avait jamais été officialisée par un vote du législatif! Impossible donc de modifier un document qui, légalement, n’existe pas.

Après plusieurs échanges et en accord avec les services juridiques cantonaux et la Préfecture, le président a donc demandé à la Municipalité de retirer son préavis, mais elle a refusé. «Nous n’avons donc ce soir que deux choix: refuser le préavis et tout s’arrêtera, ou l’accepter… et je n’ai aucune idée de ce qui se passera», a résumé le président, un peu désabusé, devant son assemblée.

«Je ne pensais pas créer de si graves problèmes.» Le conseiller communal de Vuarrens à l’origine de la motion demandant de rétribuer les élus avec des bons

Se sont ensuivies d’interminables discussions, certains conseillers s’inquiétant au passage du risque de l’émission de faux bons ou du bien-fondé de l’idée, «car j’espère quand même que chacun d’entre nous dépense bien plus que ces 200 balles par année dans les commerces de notre village».

Le débat s’enfonçant et devenant de plus en plus confus, la syndique Isabelle Wipfli a fini par prendre la parole pour dire que, finalement, la solution la plus simple était de… refuser le préavis. Puis le conseiller Jaquier, qui avait lancé l’idée via une motion, a pris la parole pour dire qu’il ne s’attendait pas à «créer d’aussi graves problèmes». Et que, vu la tournure des événements, il conseillait lui aussi de refuser le préavis. Et voilà comment une idée faisant la quasi-unanimité au début de la séance a pu être rejetée par 24 non, 2 oui et 3 abstentions.