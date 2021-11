Grain de sable – «Bons» vœux virtuels Ou quand «Joyeux Anniversaire!» veut dire tout sauf ça… Thérèse Courvoisier

Même si elles commencent à arriver dans nos boîtes mail, il ne sera pas question ici de cartes de fêtes de fin d’année virtuelles, avec moult effets de flocons doux qui tombent ou de paillettes qui explosent. Non, ici, je vais évoquer des vœux que l’on peut faire toute l’année, mais qu’heureusement chaque personne ne reçoit qu’une seule fois: le bon vieux «Joyeux Anniversaire».

«Ces nouveaux vœux ont la froideur glaciale d’une soirée de novembre et sont aussi impersonnels que la chambre d’une chaîne d’hôtels bon marché.»

Enfin non, le nouveau «Joyeux Anniversaire!» en fait. Contrairement à son ancêtre qui arrivait sous forme de carte ou d’accolade et de bise chaleureuse, ces nouveaux vœux ont la froideur glaciale d’une soirée de novembre et sont aussi impersonnels que la chambre d’une chaîne d’hôtels bon marché.

Tout d’abord, ce sont les réseaux qui se chargent de nous rappeler les anniversaires de nos contacts. C’est bien pratique, je l’avoue. Sans Facebook, je serais même capable d’oublier les dates de naissance de mes vrais amis, oui oui, ceux que je connais pour de bon dans la vraie vie. Mais je ne vais pas me contenter d’écrire «Joyeux Anniversaire!» sur leur mur. C’est encore plus froid que le silence. C’est un peu comme si on écrivait «je sais que c’est ta journée, mais je m’en cogne sans toutefois assumer le fait que je m’en fiche!»

«Il/elle ne sera sans doute pas dupe et saura bien que c’est le «f» blanc sur fond bleu qui me sert de pense-bête.»

Alors comme tout le monde, suivant mon degré de proximité avec la personne, je vais lui envoyer un message direct ou un WhatsApp personnalisé pour lui faire plaisir. Il/elle ne sera sans doute pas dupe et saura bien que c’est le «f» blanc sur fond bleu qui me sert de pense-bête. Pas grave, c’est le geste qui compte.

Mais en matière de vœux d’anniversaire, le pompon, ça reste le réseau professionnel LinkedIn. On a bien dit professionnel, ce qui fait que, souvent, les personnes qui cliquent sur le «souhaitez un joyeux anniversaire à Thérèse Courvoisier» s’en fichent complètement de savoir si je vais passer ou non une belle journée ou si mes nouvelles rides me pèsent. Leur seule intention et de se reconnecter à moi, de maintenir vivant leur réseau, de se rappeler à mon bon souvenir…

Alors pourquoi pas le dire directement? Et écrire carrément «tu pourrais m’être utile pour me présenter à untel» ou «on est connectés ici, mais, en toute honnêteté, je ne me souviens plus comment on se connaît?» ou encore «je ne te connais pas vraiment et ne connais pas ta situation amoureuse, mais comme je ne suis pas très Tinder, je préfère te proposer un café ici (émoji qui rougit)!»

Et on ne parle même pas du «félicitez Thérèse Courvoisier pour son anniversaire professionnel». Envoyez-moi plutôt du champagne!

