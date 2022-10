Immobilier vaudois – Boom des nouveaux logements dans l’Ouest lausannois Le district a gagné 2005 logements en une année, en 2020. En vingt-cinq ans de statistiques, c’est plus que n’importe quel district vaudois, y compris Lausanne. Chloé Din

Le quartier Oassis, à Crissier, a accueilli ses premiers habitants en 2020. Cette année-là, la commune a enregistré 623 nouveaux logements. PATRICK MARTIN

La multiplication des chantiers de l’Ouest lausannois commence à livrer ses résultats. Et ils sont impressionnants. Selon les chiffres les plus récents publiés par l’État de Vaud, le district a compté pas moins de 2005 nouveaux logements en 2020. Il s’agit d’un record pour la région, où le chiffre le plus élevé était jusque-là de 927 en 2018, tandis que, depuis 1994, le nombre de nouveaux logements a globalement oscillé entre 100 et 500 nouveaux objets.