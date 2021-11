Dérèglement climatique – Booster les grands projets écologiques n’est plus tabou

Booster les grands projets écologiques n’est plus tabou

Le PLR Marc-Olivier Buffat met la pression. Alors qu’il a récemment fait passer devant le Grand Conseil, contre l’avis de la gauche, sa proposition de raccourcir les délais d’opposition aux projets de transition énergétique, il revient ce mardi avec une interpellation dans l’espoir d’accélérer les choses.

Cette nouvelle démarche est motivée par le fait que le département de la ministre socialiste Simonetta Sommaruga montre lui-même l’exemple avec une simplification des procédures pour des projets d’énergies renouvelables.

On parle ici notamment des constructions d’éoliennes, de barrages hydroélectriques ou de panneaux solaires. À la mi-octobre, le DETEC (Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication) a dit son intention de réduire le nombre des procédures et de restreindre les possibilités de s’y opposer.