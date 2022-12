Exposition collective à Vevey – Borax offre une vitrine au bijou contemporain suisse romand L’espace veveysan présente, en guise de marché de Noël, les créations de treize designers de la région. Rencontre avec trois d’entre eux. Alice Caspary

Des bagues et des boucles d’oreilles de la série «FOLDS», imaginées par la Romande Louise Leï Wang. Ces pliages sont tous issus de la même plaque d’argent, par souci de récupération. DR

Imaginée comme un marché de Noël moderne, la nouvelle exposition collective de l’Espace Borax se tiendra le deuxième et le troisième week-end de décembre. Véritable réceptacle du précieux, le minuscule lieu d’art situé dans une cellule de l’ancienne prison de Vevey sera, pendant six jours, la vitrine du bijou contemporain suisse romand. Pour cette vente atypique, treize créateurs et créatrices ont sélectionné deux pièces phares parmi leurs collections. Louise Leï Wang, Robin Deriaz et Anaïde Davoudlarian nous expliquent leur choix.

Revenir à l’essentiel

Pour la série «FOLDS», Louise Leï Wang s’est inspirée des sculptures du plasticien américain Donald Judd. «Ma collection a un aspect avec une volumétrie atypique et sculpturale», explique la jeune créatrice, diplômée de la HEAD et bijoutière joaillière de profession. Dans cette collection, tous les bijoux sont issus d’une même plaque d’argent carrée. Les différentes manières de la plier donnent naissance à des créations de divers volumes, sans aucun gaspillage.

Dans les bagues et boucles d’oreilles de la designer Louise Leï Wang, des modules sont répétés, créant un rythme entre plein et vide pour former le bijou. Noémie Balazs

«La répétition crée un rythme entre le plein et le vide, des espaces ouverts et fermés comme une respiration. J’avais envie de mettre en avant l’aspect brut de la forme, de revenir à l’essentiel, et d’avoir une forme qui se suffit à elle-même.»

Unique et sur mesure

Formé à l’Art nouveau et aux techniques anciennes avec une amie bijoutière, Robin Deriaz va présenter deux pièces d’une collection commencée au sein de la HEAD, où il étudie, en y ajoutant des pierres et «en poussant ses idées plus loin».

Intitulée «Royale», cette bague en argent et grenat, pensée et réalisée entièrement par Robin Deriaz, fait partie de la collection «Coiffées». DR

Combien de temps met-il pour un projet? «Je suis tout le temps dans la création, alors c’est difficile de compter les heures. Pour créer, il faut que je sois dans un bon état d’esprit», explique Robin Deriaz, qui n’hésite pas à prendre son temps sur ses œuvres, uniques et sur mesure. Son inspiration, il la puise dans son quotidien. «Dans l’architecture, dans la rue ou dans la nature… C’est l’association de ces mondes qui m’intéresse.»

Détails géométriques

Pour Anaïde Davoudlarian, la bijouterie est un heureux hasard. «J’ai eu un coup de cœur pour la pratique. Ce côté manuel et direct m’a séduite. Et quand un bijou prend vie sur quelqu’un, c’est magique», raconte la créatrice, formée à l’ECAL en design industriel. À l’Espace Borax, elle présentera des pièces tirées de la série «Vorotan Hills». Colorées et élégantes, elles marient différents types de matières au métal précieux de l’argent.

Ces pièces colorées et élégantes (boucles d’oreilles, bague et collier) sont tirées de la série «Vorotan Hills», créée par la designer Anaïde Davoudlarian. DR

Ce sont les détails qui attirent l’attention de cette designer très observatrice. Elle tire son inspiration de ses nombreuses balades: «Souvent ce sont des éléments géométriques en lien avec le bâti qui m’interpellent, comme une forme sur une façade, ou des escaliers.»





