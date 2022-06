«Det er dejligt at se dig igen», chère Birgitte Nyborg. Tu permets qu’on se tutoie vu que cela semble la règle dans ton pays. Oui vraiment ça fait du bien de te revoir. Il a fallu attendre neuf longues années. Tu es devenue ministre des Affaires étrangères, tu es séparée de ton mari, tes enfants ont grandi. Pour ta diffusion, tu as échangé une chaîne gratuite franco-allemande pour un géant américain du streaming. Mais, pour l’essentiel, rien n’a vraiment changé. Ta saison 4 est aussi pertinente que les trois précédentes. Plus cruelle aussi. Et il y a toujours autant de points communs entre la démocratie à la danoise et la nôtre. Ne serait-ce que par la taille du pays et l’incontournable sens du compromis pratiqué dans les gouvernements et parlements de coalition.



Mieux encore, Tu as beau avoir quitté ton bureau de première ministre au château («Borgen»), tu colles encore à l’actu comme jamais. Bien sûr, on pourrait citer le magma diplomatique sino-américano-russe dans lequel tu dois essayer de ne pas t’embourber. Les intrigues, les faux amis qui sont autant de vrais ennemis. Mais moi, je préfère encore tirer des fils avec le Pays de Vaud. Tu as – ou tu avais – le Groenland. Nous avons le Mormont. Tu découvres du pétrole dans ce paradis naturel arctique alors que tu as été élue sur un programme environnemental. Nous creusons dans cette colline une carrière à ciment sur un site patrimonial et historique.

L’or noir représenterait des milliards pour ta Couronne et la possible indépendance du peuple inuit. L’or gris nous assure une autarcie en «matière» de construction en béton et contribue à la richesse, à l’emploi, à l’économie du district de Morges. Attention au divulgachage: tu finis par renoncer, tu finis par démissionner. Béatrice Métraux est elle aussi sur le départ, alors que le canton de Vaud vient de prolonger le permis d’exploitation d’Holcim, dont une étude vient de confirmer qu’il est le plus gros émetteur de CO 2 du canton. Bref, c’est là qu’on remarque qu’il est plus facile de faire de la fiction que de la realpolitik.

Enfin, tu nous gratifies de quelques jolies bourdes dont tu paies le prix politique. Ton fils – pas zadiste mais animaliste – tue des cochons en voulant les sauver et des textos confidentiels de ton secrétaire particulier finissent dans les mains des journalistes. On pense immédiatement à la dernière Genferei. Les écarts de langage sexistes et racistes du PLR Christian Lüscher dans un groupe fermé de WhatsApp sont révélés par le «Blick». «Mais il est comme ça Lüscher, nous assure-t-on; c’était pour rire et de toute façon, c’est privé.» Mais là, la réalité est plus forte que la fiction. Le PLR veut s’en prendre à l’autrice ou à l’auteur des fuites plutôt qu’au fond. Tirer sur le messager, c’est toujours plus pratique. Vivement la saison 5.

«Il est plus facile de faire de la fiction que de la realpolitik.»

