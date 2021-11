Affaires de corruption – Boris Johnson contre-attaque en M. Propre Pour étouffer le scandale des députés payés comme consultants par des entreprises privées, le premier ministre propose un code de conduite. Il est lui-même sur la sellette. Tristan de Bourbon, Londres

Boris Johnson en route vers le parlement, où il a dit «regretter» son «erreur» pour avoir soutenu un député conservateur coupable de corruption. Londres, 17 novembre 2021. AFP

Empêtré depuis deux semaines dans une affaire liée au conflit d’intérêts de dizaines de députés de son parti, le premier ministre britannique Boris Johnson fait une nouvelle fois preuve de sa formidable capacité d’adaptation. Et surtout de sa faculté à changer d’avis pour sauver sa réputation. Et si possible celle des siens.

Tout a débuté par la condamnation à trente jours de suspension du député conservateur Owen Paterson par un comité parlementaire. Celui-ci l’avait déclaré coupable d’avoir fait pression sur le gouvernement en faveur de deux entreprises qui lui versaient chaque mois 11’000 francs et d’avoir obtenu des rendez-vous avec des ministres en leur nom. L’une d’entre elles a décroché pendant la pandémie 720 millions de francs de contrats, sans compétition ou offre publique.