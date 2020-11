Coronavirus – Boris Johnson dévoile ses plans d’après confinement Avec davantage de tests et des vaccins qui pourraient s’annoncer probants, le dirigeant conservateur reste positif et pourrait annoncer la réouverture des magasins non-essentiels dès le 3 décembre.

Sur Twitter, Boris Johnson s’est réjoui des avancées dans la recherche de vaccin contre le coronavirus. (image d’illustration) Keystone

Le Premier ministre britannique Boris Johnson va détailler lundi son plan de restrictions locales contre le nouveau coronavirus qui remplacera le confinement en Angleterre début décembre et s’appuiera sur le déploiement d’un dépistage de masse.

«En Angleterre (…), la hausse des nouveaux cas ralentit», a indiqué Boris Johnson dans un communiqué. «Nous ne sommes pas encore tirés d’affaire (…) mais avec l’extension du dépistage et les vaccins s’approchant de la phase de déploiement, le système de restrictions locales à niveaux contribuera à garder le virus sous contrôle».

Le dirigeant conservateur, forcé de s’isoler durant 14 jours après avoir été en contact avec député testé positif, s’exprimera virtuellement devant les députés dans l’après-midi avant une conférence de presse prévue vers 19H00 (locales et GMT).

Pour une approche unifiée

Selon les médias, Boris Johnson annoncera la réouverture des magasins non essentiels, pubs et restaurants à partir du 3 décembre, un coup de pouce pour l’économie, fragilisée par la pandémie, durant cette période généralement faste menant à Noël.

Les restrictions devraient être assouplies pour quelques jours à Noël et des discussions sont en cours entre le gouvernement et les autorités de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord pour tenter d’avoir une approche unifiée, chaque province britannique décidant de sa propre stratégie sanitaire.

En Angleterre, le plan de restrictions locales, approuvé dimanche en Conseil des ministres, reprendra les mêmes niveaux de restrictions qu’avant le confinement de quatre semaines décrété le 5 novembre, mais davantage de zones seront placées dans un niveau supérieur, plus strict. Le niveau dans lequel chaque région sera placée sera dévoilé jeudi.

«J’espère que les gens verront qu’il y a une issue»

«Jusqu’à ce que nous ayons réussi à vacciner l’essentiel de la population, nous devons continuer à œuvrer pour garder les choses sous contrôle, mais j’espère que les gens verront qu’il y a une issue», a déclaré sur Sky News le ministre de la Santé, Matt Hancock.

Sur Twitter, Boris Johnson s’est réjoui de l’annonce par AstraZeneca que le vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire britannique avec l’université d’Oxford est efficace à 70% en moyenne, voire à 90% dans certains cas. «Ces résultats sont incroyablement encourageants et constituent une avancée majeure dans notre lutte contre Covid-19», a déclaré Johnson.

Son plan pour l’après confinement s’accompagnera d’un programme de dépistage massif et rapide des populations dans les zones classées à risque «très élevé», à l’instar de l’expérience menée «avec succès» à Liverpool (nord-ouest), où plus de 200’000 personnes ont été testées depuis début novembre, a indiqué le gouvernement dans le communiqué.

Plus de tests

À terme, les personnes entrées en contact avec un cas positif pourront également se faire tester régulièrement, leur permettant d’échapper à un isolement de 14 jours actuellement obligatoire, auquel est actuellement soumis le Premier ministre. Un projet pilote sera lancé la semaine prochaine à Liverpool et sera étendu, en cas de succès, aux soignants en décembre puis au reste du pays en janvier.

Le Royaume-Uni, pays européen le plus endeuillé par la pandémie, dénombre plus de 55’000 morts de personnes testées positives au nouveau coronavirus et plus de 1,5 million de cas positifs.

ATS/NXP