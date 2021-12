Scandale à Downing Street – Boris Johnson empêtré dans le «wine and cheese» La succession d’affaires fragilise le premier ministre dans son propre parti. La question de son remplacement à la tête des conservateurs n’est plus taboue. Tristan de Bourbon, Londres

Boris Johnson fait face à une multiplication de scandales, au moment où son pays subit une hausse inquiétante de contaminations due au variant Omicron. Uxbridge, 17 décembre 2021. Getty Images

Chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles pour le premier ministre britannique Boris Johnson. Lundi, le quotidien The Guardian l’accuse, photo à l’appui, d’avoir rompu, le 15 mai 2020, les règles du confinement qu’il avait lui-même instaurées. On y voit le premier ministre partageant un wine and cheese (apéritif vin et fromage) avec sa femme et 17 membres de son équipe dans les jardins de Downing Street. Une simple «séance de travail», affirme le gouvernement, malgré le caractère visiblement détendu de l’événement, au moment où de tels rassemblements étaient interdits.