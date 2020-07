Surpoids et Covid-19 – Boris Johnson met au régime la moitié du Royaume-Uni Le premier ministre lance une vaste campagne de lutte contre l’obésité. C’est son passage aux soins intensifs qui l’a converti à la cause. Andrés Allemand Smaller

Au Royaume-Uni, près de deux adultes sur trois et un tiers des enfants en âge scolaire sont en surpoids plus ou moins important. KEYSTONE

Quel coup de théâtre! Il y a encore un an, Boris Johnson, inénarrable premier ministre britannique, balayait toute mesure de lutte contre l’obésité. Au nom des libertés individuelles, il avait juré de stopper «la dérive de l’État nounou» à la fois «autoritaire et maternant», et il fustigeait la «taxe sur nos péchés» introduite en 2018 au Royaume-Uni sur les boissons sucrées. Or, ce lundi, le même homme a lancé une campagne sans précédent pour inciter ses concitoyens à perdre du poids avant l’arrivée de la deuxième vague du Covid-19.