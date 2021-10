Congrès des conservateurs - Boris Johnson promet un avenir resplendissant malgré les crises

Boris Johnson s’est attaché mercredi à insuffler une bonne dose d’optimisme aux militants de son Parti conservateur réunis en congrès. Le Premier ministre britannique a promis une économie au beau fixe, malgré les crises actuelles.

Faisant fi des pénuries qui frappent le Royaume-Uni en raison d’un manque de main-d’oeuvre, Boris Johnson a promis de tirer les salaires et la productivité vers le haut dans un discours passionné, ponctué comme à son habitude de plaisanteries et de jeux de mots destinés à remonter le moral des troupes. Le pays se dirige «vers une économie à salaires élevés, compétences élevées, productivité élevée et, oui, à faible fiscalité», leur a-t-il fait miroiter.

En politique étrangère, il s’est félicité des «libertés» acquises grâce au Brexit, avançant que cela a permis au pays de renforcer ses règles en matière d’immigration et de nouer des accords commerciaux, par exemple avec les États-Unis que le gouvernement a «persuadé d’importer du boeuf britannique», après des décennies de refus.

Malgré ce discours confiant, le premier en personne depuis deux ans devant ses troupes au congrès de son parti, le pays est confronté actuellement à un manque de main-d’oeuvre, des employés d’abattoirs aux chauffeurs routiers, qui sème le doute face au slogan martelé par le dirigeant conservateur de 57 ans de «reconstruire en mieux» après la pandémie et le Brexit.

Thatcher serait d’accord

Lors de la grand-messe des conservateurs à Manchester (nord-ouest), Boris Johnson a mis en avant l’action de son gouvernement, assurant avoir pris en main les «problèmes auxquels aucun gouvernement n’a eu les tripes de s’attaquer auparavant».

Défendant une hausse critiquée des prélèvements sociaux pour remettre d’aplomb un système de santé à bout de souffle à cause de la pandémie, Boris Johnson a cité l’ancienne Première ministre Margaret Thatcher, qui reste un modèle pour nombre de conservateurs.

«Je peux vous dire que Margaret Thatcher n’aurait pas ignoré la météorite qui vient de s’écraser sur les finances publiques», a-t-il déclaré. «Elle aurait agité le doigt et aurait dit «davantage d’emprunts maintenant, c’est juste des taux d’intérêt plus élevés, et encore plus d’impôts plus tard».

Il a aussi défendu son choix de durcir les règles d’immigration après le Brexit, affirmant tourner le dos à un «vieux système cassé» reposant sur «de bas salaires, une faible croissance, de faibles qualifications et une faible productivité, le tout rendu possible et facilité par une immigration incontrôlée».