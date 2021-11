COP26 à Glasgow (direct) - Boris Johnson: un échec déclencherait une colère «incontrôlable»

Le chef de l’ONU affirme «que le moment est venu de dire assez»

«Le moment est venu de dire assez» aux énergies non renouvelables. «Soit nous les stoppons, soit elles nous stopperont», a affirmé le secrétaire général de l’ONU lundi à Glasgow. Il a appelé à des coalitions pour décarboner l’économie et la fin du charbon.

Devant plus de 130 chefs d’Etat et de gouvernement, il a estimé que la COP26 devait maintenir possible l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d’ici 2100. Il est «illusoire» de penser que les efforts actuels des Etats suffisent, selon lui, répétant les conclusions récentes selon lesquelles ils ne permettraient pas d’aller sous une augmentation de 2,7°C par rapport à la période préindustrielle.

Keystone

A ce rythme, les pays ne devront pas revoir leurs objectifs climatiques tous les cinq ans comme le prévoit l’Accord de Paris. Mais en permanence, dit António Guterres.

Soutenant les revendications des jeunes, il a relevé que même l’Amazonie émet davantage qu’elle n’absorbe. «Choisissez les ambitions, choisissez la solidarité, choisissez de préserver notre avenir, choisissez de sauver l’humanité», a lancé António Guterres aux chefs d’Etat et de gouvernements présents.