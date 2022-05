Renaissance après incendie – Bossy Céréales se tourne vers les protéines végétales Ravagé par les flammes en 2016, le site industriel broyard a inauguré sa nouvelle usine mardi. Sébastien Galliker

Le site de Bossy Céréales n’a pu conserver que son silo de 58 mètres et une petite halle de production attenante. JEAN-PAUL GUINNARD

De l’imposante bâtisse historique du moulin Bossy de Cousset (FR), à deux pas de Corcelles-près-Payerne, il ne reste rien. Ravagé par un incendie en août 2016, le site n’a pu conserver que son silo de 58 mètres et une petite halle de production attenante. Six ans plus tard, l’entreprise Bossy Céréales, l’un des leaders suisses en matière de protéines végétales texturées (PVT), inaugurait mardi ses nouvelles infrastructures de production. Pas encore entièrement équipés, les lieux proposent 12’000 m² de plancher et sont équipés de 1550 panneaux solaires.