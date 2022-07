Saga familiale lausannoise – Bouchers depuis 30 ans, les Cachin rangent le tablier Bien connus sur les marchés de Lausanne et Pully, Olivier et Agnès viennent de prendre leur retraite. Presque centenaire, la boucherie est reprise, mais conserve leur nom. Romaric Haddou

La semaine dernière, Olivier et Agnès Cachin étaient présents pour la dernière fois au marché de Lausanne. Le nom de l’institution va subsister, mais c’est désormais leur successeur, Nicolas Taverney, qui accueillera les clients à la Riponne. LAURENT DE SENARCLENS

C’est le premier samedi du reste de leur vie. Figures du marché de la Riponne, Olivier et Agnès Cachin ne se dresseront pas derrière l’étal en ce 2 juillet. Les artisans bouchers lausannois ont pris leur retraite au dernier jour du mois de juin, mettant un terme à une aventure qui aura duré plus de trente ans. «Mon grand-père a construit notre maison à Vers-chez-les-Blanc (ndlr: celle qui abrite actuellement l’atelier et le magasin) en 1928, il faisait uniquement le marché de Lausanne à l’époque. Mon père a pris la suite en 1948 et moi en 1988, déroule le patron. Ma femme a commencé en 1995. On s’était juré qu’on ne travaillerait jamais ensemble et on a finalement tenu trois décennies!»