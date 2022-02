Innovation helvétique – Bouébot, le robot-fondue sierrois, prêt pour séduire Paris Un engin capable de préparer la spécialité suisse sera présenté pour la première fois au Salon international de l’agriculture, dès samedi en France.

Le robot doit être calibré et surveillé en permanence. KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Après le Roboclette, la start-up sierroise Workshop 4.0 a développé Bouébot. Ce robot capable de préparer la fondue moitié-moitié sera présenté pour la première fois au public à Paris au salon international de l’agriculture dès samedi.

Durant 14 minutes, Bouébot s’affaire à réaliser toutes les étapes nécessaires à la préparation de la spécialité nationale: verser le vin, décroûter les fromages, puis les râper dans un caquelon, chauffer le tout, ajouter le poivre et la Maizena, brasser délicatement en huit et y plonger un morceau de pain. Le visiteur n’a plus qu’à se saisir du pic qui lui est présenté et déguster.



Ce robot n’a pas la vocation de remplacer les restaurateurs ou de s’inviter dans les carnotzets. «Bouébot est avant tout un outil de communication et de marketing qui permet de mettre en avant simultanément la tradition et l’innovation helvétiques», insiste Nicolas Fontaine.

L’engin n’est pas entièrement autonome, car tous les ingrédients doivent être disposés à portée de son bras mécanique. KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Une volonté qui se retrouve même dans le nom donné à l’engin. Un Bouébo ou Bouébot, garçon de chalet en patois fribourgeois, est un jeune homme qui se rendait dès l’âge de 14 ans, dans les chalets d’alpage afin d’aider les armaillis, qui s’occupaient des tâches plus lourdes comme la fabrication des fromages.

L’engin n’est pas entièrement autonome, car tous les ingrédients doivent être disposés à portée de son bras mécanique. «Ce robot est une machine industrielle aveugle qui répète des mouvements dans un ordre préétabli. Il doit être calibré et surveillé en permanence. Ce n’est pas un jouet», abonde Ludovic Aymon, chef du projet.

À Fribourg en novembre.

A Paris, le robot doit préparer environ 150 kg de fromages, mais un peu plus de trois tonnes seront à disposition des visiteurs sur le stand. Après le salon de l’agriculture, qui a lieu du 26 février au 6 mars, Bouébot participera à Fribourg au Suisse Fondue Festival du 17 au 20 novembre 2022.

Le visiteur n’a plus qu’à se saisir du pic que Bouébot dépose devant lui et déguster la fondue moitié-moitié que le bras mécanique vient de réaliser de A à Z. KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Pour la suite, ses concepteurs le verraient bien partir en tournée internationale et montrer ses talents dans des événements organisés par les ambassades suisses, par exemple. Ils visent plutôt des destinations européennes, atteignables en bus, au vu du poids plume – 450 kg – de Bouébot.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.