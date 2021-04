Centenaire veveysan – « Bouée», 101 ans, plus fort que le Covid Devenu le totem de la résidence La Fontanelle après avoir vaincu le virus, Edouard Curchod a reçu quelque 250 messages d’affection. Morceaux choisis. Karim Di Matteo

Edouard Curchod fils a immortalisé son paternel au moment où celui-ci s’est replongé dans quelques courriers. Edouard Curchod

Ce sujet provient de la première édition du nouveau journal «Riviera Chablais Votre région» .

Cette fois, combien de courriers Edouard Curchod va-t-il recevoir après cet article? En un an, soit depuis la parution de celui de 24 heures le jour de ses 100 ans, le 24 avril 2020, il en a décacheté environ 250! «Sans parler des coups de fil!» s'amuse l'aîné, dont la vivacité d'esprit est spectaculaire.

C'est dire si ce Veveysan pur sucre, qui a fait la nique au Covid-19 après trois semaines de bataille en 2020, a laissé de bons souvenirs aux gens qu'il a côtoyés. Notamment à Vaumarcus (NE) où il a encadré des centaines de jeunes et seniors en tant qu'animateur des camps de l’Union chrétienne pendant plus de huit décennies!

Dans le carton à chaussures posé sur ses genoux, le pensionnaire de la résidence La Fontanelle, boulevard Saint-Martin, a fait une sélection des plus belles missives, dont certaines qu'il aime relire de temps à autre. «Celles qui me font le plus plaisir émanent de jeunes des camps qui ont aujourd'hui plus de

70 ans. Le plus âgé qui m'a écrit est de 1942!».

Dans les enveloppes, des cartes, des lettres manuscrites et des photos: «Il y en a pas mal du Léman et beaucoup de bateaux, rapport à mon surnom: Bouée.» Des citations de livres aussi. Et même un livre tout court, sur Vaumarcus. Mais avant tout des mots tendres. «Tout ça me chauffe le coeur.»

On lui demande de choisir un courrier et il extrait la carte d'anniversaire rédigée par son ancienne petite voisine du dessous, 13 ans aujourd'hui, et qui l'appelle «mon grand-papa d'en haut». A l'intérieur, un dessin: «J'ai dessiné Popeye, parce que tu es fort comme lui. Je t'aime!». Il y a aussi ce vieil ami qui dit prier pour lui tous les soirs. Ou cet autre fan: «Cher Bouée, Vaumarcus a l'ennui de toi».

«Je ne peux plus écrire»

Des inconnus ont aussi voulu lui témoigner leur sympathie: «Ils me disent simplement merci de délivrer un message positif. Je leur répondrais bien, mais je ne peux plus écrire.»

Alors il en a appelé, beaucoup. Parce qu'Edouard est d'une nature solaire et bienveillante et qu'il aime causer. Un blagueur qui a toujours une anecdote en réserve: «J'ai reçu un appel de deux dames qui m'ont demandé si je connaissais le dessinateur morgien Paul Wüst (ndlr, décédé en 1987). J'ai dit bien sûr, j'étais même allé chez lui. ll s'agissait de ses filles. Je ne savais même pas qu'il avait été marié!»

Sa résistance au Covid, ajouté au fait que la résidence n'a enregistré aucun décès lié au virus, l'ont propulsé au rang d'ange-gardien de l'établissement, au dire de plusieurs membres du personnel croisé le jour de la visite. Mais ce grand croyant balaye l'idée: «L'ange-gardien ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Je ne suis que son instrument.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.