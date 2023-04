Inciter les jeunes à faire de l’exercice est l’un des objectifs des 20KM de Lausanne. JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

Les 20KM devraient être remboursés par les assurances maladie. Grâce à cette course, des dizaines de milliers de personnes prennent soin de leur santé. Pas seulement l’espace d’un week-end, mais tout au long de l’année. Car une épreuve de 10 ou de 20 km ne se prépare pas à la légère. Il faut s’entraîner pour ne pas caler le jour J. On prépare des sorties, on s’oxygène, on remet son corps en mouvement, on s’aère l’esprit.

Une sortie d’une heure permet de ne plus penser aux soucis du boulot, aux ennuis du quotidien. On prend un moment pour s’occuper de soi, sans patron, ni enfants ou conjoints. Juste une respiration dans la nature, seul(e) avec soi-même. Les séances en forêt ou au bord du lac permettent de se ressourcer, de laisser vagabonder son esprit, sans écran. On se déconnecte d’internet pour se reconnecter à soi-même. Pas si évident en 2023.

«Selon une étude, vingt-six maladies chroniques peuvent être évitées ou diminuées rien qu’en bougeant régulièrement.»

La course à pied, comme d’autres activités, permet de s’évader. Et aussi de fortifier ses os, ses muscles, de raffermir sa silhouette, de booster son mental. On rappelle qu’une pratique régulière aide à mieux vivre et plus longtemps. Selon une étude, vingt-six maladies chroniques peuvent être évitées ou diminuées rien qu’en bougeant régulièrement. Les effets sont mesurables dès 15 minutes par jour. On a alors observé 15% de risques en moins sur des maladies cardiovasculaires ou métaboliques (diabète, obésité et autres).

Idem pour les risques de cancer (côlon, sein, prostate, etc.). L’activité physique même modérée est bonne contre les maladies mentales (schizophrénie, dépression, migraines) et les problèmes osseux et articulaires (lombalgies chroniques, arthrose). Et si l’effort quotidien augmente à 30 minutes, les bénéfices observés sont encore meilleurs (30%).

Yvette Schopfer, 85 ans et toujours pleine d’énergie à l’arrivée. La course à pied est un bain de jouvence. LAURENT DE SENARCLENS

Bouger un peu est toujours mieux que ne pas bouger du tout. Faire une balade sera toujours plus bénéfique que de manger des chips sur son canapé. L’effort physique devrait être un réflexe, une habitude aussi évidente que celle de se brosser les dents ou de manger.

La nourriture est elle aussi centrale. Comme le sommeil, d’ailleurs. Bien manger, bouger, se reposer devraient être au cœur de nos préoccupations. Un savant mélange pas si simple à élaborer dans notre quotidien aux mille sollicitations. Mais notre hygiène de vie devrait être la priorité des hommes et des femmes modernes que nous sommes.

De là à dire que les 20KM de Lausanne sont d’utilité publique, il n’y a qu’un pas que l’on ose allègrement franchir.

Pierre-Alain Schlosser est journaliste depuis 1998. Après avoir travaillé en freelance pendant 4 ans, il rejoint la rubrique sportive de 24 heures qu'il dirige pendant 10 ans. Depuis 2017, il écrit pour l'agence Sport-Center, où il s'occupe en priorité de sport régional. Plus d'infos @PASchlosser1

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.